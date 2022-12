Za njih je mlađe definitivno slađe: Zvijezde koje dejtaju samo s mlađim damama

Istina je da mnogi vole čitati o ljubavnom životu slavnih, čak i kada to ne žele priznati. Uvijek je zanimljivo vidjeti tko se zaručio, razveo i koje su se nove ljubavi pojavile na holivudskom nebu, a priče uvijek budu zanimljivije jer ljubavi slavnih prate skandali. No nekada ni nema skandala, ali postoje neke specifičnosti zbog kojih ljubavne veze postaju vruća tema - velika dobna razlika je jedna od njih.

Mnogi se čude velikim dobnim razlikama jer su uvjereni da su takve veze neprirodne i da uvijek imaju veze s bogatstvom. No prema komentarima ljudi na internetu može se primijetiti da se takve veze puno više "opraštaju" starijim muškarcima. Ako je stariji muškarac u vezi s mlađom ženom onda je on "seksi i uspješan", no ako to isto napravi žena često će naići na velike osude. Ipak postoje neke razlike čak i kod tih starijih i seksi muškaraca pa je Leonardo DiCaprio često tema tračerskih razgovara, a postoje i vicevi na njegov račun. Nikad nije u vezi sa ženom koja je starija od 25 godina, a kako on stari tako se povećava i ta dobna razlika i sada je gotovo dva desetljeća. No osim Leonarda mnogi slavni muškarci su često bili u vezama s puno mlađim ženama. O kome se radi možeš pročitati u nastavku.