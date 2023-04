Tko bi rekao: Zvijezde koje su snimile slavne filmove pod utjecajem opijata

Alkohol i droga na radnom mjestu nisu nešto što stvara probleme samo velikim holivudskim zvijezdama i nešto što se samo događa u umjetničkim profesijama. I obični ljudi su vrlo često ovisnici o alkoholu i drogama pa na radno mjesto dolaze pod utjecajem istih, ili mamurni, a ponekad ih konzumiraju i tijekom radnog vremena.

No kada holivudske zvijezde dolaze na posao pod utjecajem opijata, dokazi ostaju vječno i zahvaljujući (ili nažalost) njihovim filmovima, i godinama kasnije možemo vidjeti te dokaze. I dok su mnogi skrivali svoje ovisnosti, neki glumci javno su progovorili ili pisali knjige o svojoj borbi s ovisnostima, a neki i od njih su i priznali kada su točno bili pijani ili drogirani na snimanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Jack Nicholson - Goli u sedlu (Easy Rider)

Kultni film "Goli u sedlu" iz 1969. godine u režiji Dennisa Hoppera bio je pokušaj da se prikažu junaci koji je odupiru ustaljenom načinu života i donose slobodu. A uz Dennisa Hoppera i Petera Fondu, u filmu je glumio i legendarni Jack Nicholson. Glumac koji je poznat po svojim velikim glumačkim izvedbama, ali i divljem privatnom životu. Također je priznao da je znao neobavezno koristi opijate. Tako je u intervjuu za Playboy priznao je da je tijekom snimanja scene logorske vatre pušio pravi džoint tj. marihuanu. Također je priznao ja glumačka ekipa bila također napušena, ali i da je izrekao bez greške sve što je pisalo u scenariju. Osim toga, bio je nominiran za Oscara za ovu ulogu pa Akademija očito nije mislila da je njegova izvedba patila.

Robert Shaw - Ralje (Jaws)

Još jedan važan američki film je snimljen pod utjecajem opijata. Steven Spielberg otkrio je da je Robert Shaw često bio u pijanom stanju dok je snimao film "Ralje". Jednom posebnom prilikom, uoči snimanja svog poznatog govora o "potapanju Indianapolisa", Shaw se toliko napio da su ga morali nositi na set, a kasnije se onesvijestio. Međutim, Shaw je sve nadoknadio sljedeći dan kada je izgovorio jedan od najupečatljivijih monologa svih vremena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Daniel Radcliffe - Harry Potter

Ovo su filmovi koji je ipak ponajprije snimani za djecu pa je vrlo teško zamisliti da su glavni glumci pili. No snimanja su trajala godina, a glumci su odrasli i Daniel Radcliffe je postao ovisan o alkoholu. Također je pio i tijekom snimanja slavnog serijala, a sam je rekao da nikad ranije pio na samom setu. No na posao je dolazio još uvijek pijan, a tijekom snimanja često nije bio priseban. No uspio je riješiti se ovisnosti o alkoholu u dvadesetoj godini, mjesec dana nakon snimanja zadnjeg nastavka filma Harryja Pottera.

Carrie Fisher - Zvjezdani ratovi (Star Wars)

Princeza Leia bila je tiha ljubav mnogim dječacima koji su odrastali uz "Ratove zvijezde". No pokojna Carrie Fisher desetljećima se borila s ovisnostima o alkoholu i drogama te je napisala knjige o svojoj borbi i zlouporabi droga. Također je bila iskrena i o tome što se točno događalo za vrijeme snimanja. Priznala je da je došla pijana na snimanje filma "The Empire Strikes Back" nakon što su ona i Harrison Ford tulumarili s Rolling Stonesima cijelu noć. No također je rekla da je više njih uzimalo kokain na snimanju istog filma, ali nije otkrila sva imena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Dennis Quaid - Opušteni grad (The Big Easy)

Dennis Quaid također je jedan od glumaca koji je iskreno priznao ovisnost. Tako je otkrio da je ozbiljno koristio kokain tijekom snimanja filma "Opušteni grad" i da je to jako utjecalo na njegovu izvedbu. Možda je još šokantnije bilo Quaidovo usputno otkriće da je tijekom njegove rane karijere kokain bio potpuno prisutan na snimanjima, kao 'normalan način opuštanja', kako bi glumci mogli uživati ​​na setu. No kod njega se kasnije to pretvorilo u ovisnost zbog koje je bio i na liječenju.