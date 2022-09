Mnogi vjeruju da je nasljedstvo najbolji put do lagodnog života jer je ujedno i najbrži te nije uopće potrebno uložiti trud. Uostalom, to je vrsta lutrije koju si neki ljudi pogodili već na rođenju. Ipak, neki bogataši i milijarderi ostavljanje svog bogatstva djeci i unucima smatraju nepravednim, pa čak i opasnim za njihov život.

Umjesto da sve zadrže u obitelji, neki bogataši imaju širu viziju za svoje bogatstvo i žele ga iskoristiti za dobrobit većeg broja ljudi. Kako bi osigurali da njihova djeca i unuci trudom i vlastitim zaslugama sami zarade novac, ove super bogate slavne osobe svojim su potomcima ostavili samo mali dio svog bogatstva, a u nekim slučajevima su ih čak i potpuno izbacili iz oporuke.

Budi najbolja verzija sebe.

Aaron Spelling

Aaron Spelling, otac glumice Tori Spelling, bio je poznati američki filmski i televizijski producent i glumac. No bio je i jedan od najbogatijih ljudi Hollywooda. Aaron je ostavio 500 milijuna dolara nakon svoje smrti 2006. godine. U to vrijeme imao je najveću kuću u Los Angelesu. Međutim, njegova kći Tori nije dobila gotovo ništa zbog pretjerane rastrošnosti, dobila je samo 0,003 posto očevih prihoda. Poznato je da je Tori Spelling znala potrošiti 60.000 dolara u samo jednoj kupovini, a nakon očeve smrti bila je velikim financijskim dugovima.

Budi najbolja verzija sebe.

Gordon Ramsay

Britanski chef poznat je u cijelom svijetu, a tijekom svoje uspješne karijere uspio je zaraditi 220 milijuna dolara. No ovaj kuhar, poznat po svom temperamentu i oštrom jeziku, ne misli da njegovo petero djece treba uživati u cijelom nasljeđu. Već je dao do znanja da većinu svog bogatstva planira pokloniti u dobrotvorne svrhe, a njegova djeca ne uživaju u svim povlasticama tijekom odrastanja. "Moja djeca ne sjede s nama u prvom razredu. Nisu radili dovoljno naporno da bi si to priuštili", izjavio je jednom za The Telegraph.

Sting

Gordon Sumner poznat kao Sting u svojoj nevjerojatno glazbenoj karijeri uspio je zaraditi 400 milijuna dolara. No prije toga radio je kao kondukter u autobusu, građevinski radnik, porezni službenik i učitelj, a tek onda postao slavni glazbenik. Budući da Sting i dalje snima glazbu i ide na turneje, tko zna koliko će njegovo bogatstvo nastaviti rasti u godinama koje dolaze, ali njegovo šestero djece neće dobiti veliki dio kolača. U intervjuu za The Guardian, Sting je rekao da troši puno novaca i da djeca sigurno neće dobiti mnogo. "Rekao sam im da neće ostati puno novca jer ga trošimo. Imamo puno obaveza. Ono što dođe potrošimo i ne ostane puno. Svakako im ne želim ostaviti zaklade jer moraju raditi. Sva moja djeca to znaju i rijetko od mene nešto traže, što jako poštujem."

Mila Kunis i Ashton Kutcher

Kunis i Kutcher upoznali su se 1998. godine kada su postali kolege na snimanju serije 'Lude 70-e' ali nisu bili u vezi sve do 2012. Vjenčali su tri godine kasnije i dobili dvoje djece. Iako inače čuvaju privatnost svoje djece no ipak su podijeli planove o njihovoj financijski budućnosti, a radi se o bogatstvu vrijednom 200 milijuna dolara. "Neću osnivati ​​zakladu za njih. Na kraju ćemo dati svoj novac u dobrotvorne svrhe i razne stvari. Ako moja djeca žele pokrenuti posao i imaju dobar poslovni plan, uložit ću u njega. Nadam da će biti motivirani da imaju ono što su imali ili neku verziju onoga što su imali", izjavio je Kutcher.

Sean Connery

Bio je najpoznatiji kao tajni agent James Bond, živio je u luksuzu te zaradio više od 350 milijuna dolara. No djetinjstvo Seana Conneryja bilo je sve samo ne glamurozno. Odrastajući u vrlo teškim okolnostima, Connery je napustio školu s 13 godina i radio kao dostavljač mlijeka, vozač kamiona, pa čak i čistio lijesove. Connery je s vremenom naučio kako unovčiti svoj dobar izgled kao model, bodybuilder i na kraju glumac.

Budi najbolja verzija sebe.

U rasponu od šest desetljeća, Connery se pojavio u desecima filmova, stekao titulu viteza i izgradio bogatstvo. Preminuo je 2020. godine, a već prije smrti se govorilo da neće ništa ostaviti sinu Jasonu iz prvog braka. Kad su sina upitali za reakciju, Jason je rekao za The Telegraph da je "zaradio ovaj novac, ničim osim vlastitim neumornim radom, a što će s njim učiniti i kome će ga dati ovisi o njemu. ”

Philip Seymour Hoffman

Glumac Philip Seymour Hoffman bio je poznat po svojim maestralnim izvedbama u sada već filmskim klasicima poput Miris žene, Boogie Nights i Veliki Lebowski. Osvojio je Oscara za najboljeg glumca za ulogu u Capoteu. Njegov je život prekinut 2014. kada je umro zbog predoziranja drogom. Iako je njegova smrt bila šok za sve, nekoliko godina ranije odlučio da njegova djeca neće naslijediti njegovo bogatstvo vrijedno 35 milijuna dolara. Nije želio da njegova djeca odrastaju kao "djeca zaklada". Sve svoje bogatstvo je ostavio njihovoj majci i svojoj partnerici Mimi O'Donnell. No iako im nije dao novac odlučio je da moraju živjeti u gradovima kulture i umjetnosti kao što su New York, Chicago ili San Francisco.

George Lucas

Kreator "Ratova zvijezda" i filmova o avanturistu Indiani Jonesu, George Lucas zaradio je više od 4 milijarde dolara nakon prodaje Lucasfilm Disneyju, ali novac neće ostaviti u nasljedstvo. Umjesto toga, iskoristit će novac za obrazovanje, 2012. godine pridružio se The Giving Pledgeu. Do svoje smrti planira dati barem pola svog bogatstva. Njegovo četvero djece neće postati milijarderi. "Sve dok imam resurse nastojat će podići ljestvicu za buduće generacije svih dobi", izjavio je o svom humanitarnom radu.