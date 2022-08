7 znakova da te preminula draga osoba došla posjetiti u snovima - prema medijima

Kad sanjamo ulazimo u podsvjesni dio našeg uma. U snovima imamo pristup uspomenama i emocijama koji su nam inače nepristupačne u budnom stanju. Dakle, ako sanjaš preminulu dragu osobu vrlo vjerojatno je riječ upravo o tome - radi se o sjećanju na osobu koja ti je puno značila i bila važan dio tvog života.

No, vjerovala ili ne, neki tvrde kako je moguće da nas u snovima dođu posjetiti preminuli prijatelji ili članovi obitelji. - kako bi kontaktirali s nama nakon smrti. Nema točnih podataka za Europu, ali više od pola Amerikanaca vjeruje u život nakon smrti, a 20 posto Amerikanca vjeruje kako je moguće stupiti u kontakt s voljenima koji su preminuli. Razni mediji opisuju načine na koje se događa ova komunikacija - Allison DuBois, autorica knjige 'Into te Dark' objašnjava kako prvo moramo razumjeti jezik pokojnika, to je preduvjet da primimo njihove poruke:

"Slike koje nam prolaze kroz glavu najlakši su put do spajanja s mrtvima. Samo ne smijete previše analizirati jer ćete se uloviti u situaciji kako tražite od pokojnika da podižu frižidere kako bi vam dokazali da su tu, uz vas. Od toga, naravno, neće biti ništa jer nije temeljeno na emocijama i mrtvi ništa za vas neće napraviti jer ih ne razumijete. Morate se nalaziti na tihom mjestu, tamo gdje možete čuti same sebe kako razmišljate. Tek tada ćete čuti taj glas u sebi koji će postajati sve snažniji. To su oni."

Što se pak snova tiče, ako si ikad iskusila takav san, evo 7 znakova koji bi mogli ukazati na to da te preminula osoba odlučila posjetili u snovima - i s tobom stupiti u kontakt: