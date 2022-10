Zgodni pjevači i glumci 90-ih koji i danas 'žare i pale'

Devedesete godine prošlog stoljeća bile su bogate po mnogočemu - dale su nam mnoštvo kultnih filmova, serija, pregršt odlične glazbe, a bile su i vrlo plodno razdoblje kada je u pitanju moda. A kada govorimo o filmovima i glazbi, ne možemo ne spomenuti zgodne glumce i pjevače koji su u devedesetima žarili i palili filmskim ekranima i glazbenom scenom.

Osim što su žene diljem svijeta tada osvajali svojim talentom, one nisu ostale imune ni na njihov izgled, a većina ljepotana iz devedesetih izrasla je u prave muškarce koji i danas odlično izgledaju. Ako se neke pita, izgledaju bolje nego prije, no ti procjeni sama - od Robbieja Williamsa do Johnnyja Deppa, za ovim su muškarcima uzdisale žene diljem svijeta, a uzdišu i danas.