Zvaču im hranu i brane društvene mreže: Metode odgoja slavnih faca

Will i Jada Smith

Smithovi su imali jedno pravilo u svom kućanstvu, a to je da nema pravila. Jada i Will Smith dali su svojoj djeci "što je više moguće kontrole nad njihovim životima". Kad su bili jako mali, prakticirali su "Krug sigurnosti", gdje su djeca mogla podijeliti s njima sve što su učinili, ma koliko se to smatralo lošim, bez ikakvih negativnih posljedica.