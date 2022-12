Toliko smo navikle da slavne osobe uvijek izgledaju elegantno i sređeno, da je teško zamisliti da može biti drugačije.



Međutim, njujorški umjetnik Danny Evans u svom projektu Planet Hiltron pustio je mašti na volju i uz pomoć Photoshopa od poznatih stvorio potpuno druge osobe - obične ljude iz susjedstva.



Mi smo i dalje oduševljene koliko je precizno ovaj umjetnik transformirao slavne žene i muškarce, do te mjere da neki od njih izgledaju zaista neprepoznatljivo. Naravno, tu su i koji kilogram viška, zastarjela moda i make up iz 80-ih, ali i izostanak estetskih zahvata i korekcija.



Od Jennifer Aniston do Jennifer Lopez, ove urnebesne celebrity fotografije pokazuju drugu stranu i 'što bi bilo kad bi bilo' situaciju.