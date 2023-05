Na lošem glasu: Celebovi koji su bezobrazni prema svojim fanovima, ali i kolegama

James Corden je počinio nekoliko velikih holivudskih promašaja, a navodno je bio i dobar prijatelj sa zloglasnim Harveyjem Weinsteinom. A ni njegov odnos s obožavateljima nije bajan. Prema riječima nekoliko obožavatelja tijekom intervjua Reddit AMA, glumac i voditelj imao je "višestruke ispade bijesa" dok je snimao britanski game show pod nazivom A League of Their Own, i navodno je "vikao" na obožavatelje koji su ga pitali mogu li se fotografirati s njim. Među posljednjim incidentima je i onaj iz poznatog restorana 'Balthazar' u New Yorku kada je vrijeđao konobara, a vlasnik restorana nakon toga zabranio mu je pristup restoranu te nazvao Cordena 'kretenom od čovjeka', ali i 'najzločestijim gostom' ikada.