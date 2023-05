Top 10: Jesu li ovo najprecjenjeniji glumci u Hollywoodu?

Čini se da se Reddit slaže oko jednog - da je Kevin Hart smiješan samo kada radi ono što zna najbolje, a to je stand-up komedija. Međutim, kad god pokuša glumiti, to pada u vodu. Za njega kažu da glumi istog lika u svakom filmu, tipa koji viče i plače, i smatraju da nije vrijedan pompe koju je digao zadnjih godina, već da je samo glasan - i to je to.