Stefana su iznervirala pitanja prijatelja, pa puknuo i rasplakao se

Ova pitanja iznervirala su Stefana, koji je zbog toga puknuo pred kamerama. Trebala je to biti zabavna večera s prijateljima, a na kraju se pretvorila u debakl.

"Smatram da se on bojao mog odgovora jer je on preuzeo inicijativu referirajući se na moj razgovor s ekspertima gdje sam ja rekla kako se jako bojim odnosa i nečeg više s bilo kime. Nije htio da ispadne da je odbijen, a vjerojatno ne shvaća moje emocije prema njemu", rekla je Lorena. Konkretno, Stefan je rekao kako hipotetski ne vidi budućnost s Lorenom, a ona je rekla kako je vidi. Nakon nekoliko trenutaka, Stefan se ustao i izašao iz prostorije, a kasnije je u izjavama i pustio suzu. Tvrdi da ga je kum s pitanjima uvalio u probleme.

"Ne želim pričati o tome", rekao je Stefan.

"Njegova reakcija me apsolutno iznenadila, mislila sam da ću prije ja puknuti nego on. Kako je on reagirao, to me definitivno iznenadilo", rekla je Lorena.

Oglasio se i kum. "Stefan je imao obrambeni stav gdje je htio zaštiti Lorenu, a i sebe. Razumijem da neke osjećaje želi sačuvati za sebe", rekao je.