Šokantne ispovijesti poznatih osoba koje su preživjele seksualno zlostavljanje

U današnjem društvu seksualno zlostavljanje gorući je problem, a u prilog tome govore i statistike koje otkrivaju da svaka treća žena tijekom života doživi neki oblik seksualnog zlostavljanja ili uznemiravanja.

Žrtve seksualnog zlostavljanja često se srame i boje o tome govoriti, a i brojne zvijezde preživjele su to traumatično iskustvo. Neke su poznate osobe o tome odlučile i javno progovoriti, a njihova su svjedočanstva šokirala javnost.

Važno je istaknuti da žrtve seksualnog zlostavljanja nisu samo žene, već i muškarci. Svatko može postati žrtva, bio slavan ili ne. Riječ je o bolnom iskustvu koje ostavlja teške posljedice, a hrabre osobe koje su o tome otvoreno progovorile svojim primjerom pokazuju da nisu žrtve te koje bi se trebale sramiti, već njihovi zlostavljači.

U nastavku ti donosimo samo neke od primjera slavnih zvijezda koje su hrabro istupile i progovorile o svojim iskustvima sa seksualnim zlostavljanjem.

Paris Hilton

Paris Hilton je u intervjuu za britanski Glamour otkrila da ju je sa samo 15 godina drogirao i silovao muškarac kojeg je upoznala u trgovačkom centru u L.A.:

'Jednog dana pozvali su nas u svoju kuću i pili smo vino. Popila sam možda jedan ili dva gutljaja, no odmah sam počela osjećati vrtoglavicu. Ne znam što je stavio unutra, pretpostavljam da je to bio Rohipnol', ispričala je Paris te dodala kako se probudila nekoliko sati kasnije, znajući da nešto nije u redu. Prisjetila se kako je na njoj ležao muškarac, prekrio joj usta i govorio joj da je to sve samo san. Osim toga, priznala je da je imala više takvih, neugodnih iskustava koja su negativno utjecala na njezino odrastanje.

Jena Malone

Zvijezda filmskog serijala 'Igre gladi' Jena Malone na društvenim mrežama je progovorila o tome da je bila seksualno zlostavljana tijekom snimanja hit franšize. Popularna glumica je priznala da je bila seksualno napadnuta od nekoga s kim je radila. Iako joj je taj projekt donio puno lijepih trenutaka i dragih ljudi, ona će ga se uvijek sjećati s gorčinom zbog neugodnog iskustva koje je tada preživjela. Istaknula je kako je uložila jako puno truda kako bi se iscijelila te ponovno pronašla svoj mir, a svim je žrtvama poručila da im šalje puno ljubavi i da je tu za svakoga tko poželi razgovarati o svom bolnom iskustvu.

Gabrielle Union

Poznata američka glumica otkrila je da je bila silovana uz prijetnju oružjem kada je imala samo 19 godina, no ne želi se osjećati poput žrtve:

'Kada si žrtva, svi su oko tebe i poklanjaju ti pažnju. Kada se dogodi nešto katastrofalno u tvom životu, svi su tu. Dobivaš svu pažnju, ljubav i podršku koju si oduvijek želio. Ali to nije nešto pozitivno, mrzila sam to. Mrzila sam plašt žrtve.'

Jane Fonda

Zvijezda popularne serije 'Grace i Frankie' u intervjuu za The EDIT je ispričala da je jednom bila silovana:

'Bila sam silovana, bila sam seksualno zlostavljana kao dijete i bila sam otpuštena jer nisam željela spavati sa svojim šefom. Uvijek sam mislila da je to moja krivnja, da nisam učinila ili rekla pravu stvar', kazala je legendarna glumica.

Zbog svog neugodnog iskustva, Jane je 2001. godine osnovala centar za reproduktivno zdravlje adolescenata te istaknula kako želi pomoći žrtvama zlostavljanja da shvate da to što su prošli nije njihova krivnja.

James Van Der Beek

Žrtve seksualnog zlostavljanja nisu samo žene, već i muškarci. Glumac James Van Der Beek, kojeg najviše pamtimo iz teen serije 'Dawson's Creek', progovorio je o seksualnom zlostavljanju usred skandala s Harveyem Weinsteinom te otkrio da je i sam bio žrtva seksualnog napada u Hollywoodu.

'Ono za što se Weinsteina optužuje je kriminal. Ono što je priznao je neprihvatljivo - u bilo kojoj industriji. Podržavam sve koji su progovorili o tome', napisao je glumac u svojoj objavi na Twitteru te dodao da je u mladosti doživio seksualno uznemiravanje od strane starijeg i moćnijeg muškarca.

Corey Feldman

Glumac Corey Feldman kojeg pamtimo po dječjim ulogama u filmovima 'Goonies' i 'Ostani uz mene' napisao je knjigu o mučnim iskustvima seksualnog zlostavljanja koje je doživio u Hollywoodu, a svoju priču koristi kako bi upozorio sve roditelje koji žele da im djeca postanu zvijezde u svijetu šoubiznisa.

'Ljudi me uvijek ispituju o mom životu nakon što sam postao dječja zvijezda. Što bi rekao roditeljima djece u ovoj industriji? Moj jedini savjet je, iskreno, da maknu svoju djecu iz Hollywooda i dopuste im da vode normalan život', napisao je Corey u svojim memoarima.

Lady Gaga

Poznata pjevačica i glumica jedan je od najvećih boraca protiv seksualnog zlostavljanja, a prije nekoliko godina šokirala je javnost priznavši da ju je silovao puno stariji muškarac kada je imala samo 19 godina. Godinama je čuvala tu svoju tajnu jer nije željela da je to iskustvo definira, no njezina pjesma 'Till It Happens to You' prilično snažno opisuje kakav je to osjećaj biti žrtva seksualnog zlostavljanja.