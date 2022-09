Dobile ili izgubile kilograme, otišle 'pod nož': Prepoznaješ li ove slavne face nekad i danas?

Glumica Renée Zellweger učvrstila je svoje mjesto u Hollywoodu zahvaljujući uspješnoj, desetljećima dugoj karijeri s filmovima poput "Jerryja Maguirea", "Dnevnika Bridget Jones", "Judy" i drugih. Njezina transformacija tijekom godina dovela je do nagađanja o plastičnim operacijama, iako ona sama to nikada nije priznala, već zanijekala. No, bilo da je promijenila nešto na sebi ili ne, definitivno izgleda drugačije.