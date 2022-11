Osim prstena - veže ih i srodstvo: Slavni koji su oženili svoje daljnje rođake

Nekad je vjenčanje između članova obitelji bilo prilično uobičajena praksa, dok se nije znalo kakve posljedice ima na djecu koju će ti roditelji dobiti. Genske malformacije puno su češće kod potomaka krvnih srodnika, stoga su vjenčanja rođaka nešto što se više skoro pa i ne prakticira. Štoviše u brojnim zemljama diljem svijeta, ono je, kada je riječ o bliskim srodnicima, ilegalno. Tako je i u Hrvatskoj.

No, Amorova strelica ne bira pa se događa da pogađa i na obiteljskom okupljanju, toliko jako da to dvoje zaljubljenih rođaka odluči ozakoniti svoju vezu. To mogu jer nisu bliski srodnici ili, ako jesu, žive u nekoj od zemalja svijeta u kojima je to dopušteno ili pak ni ne znaju da su u rodu, kako je bio slučaj sa slavnim njujorškim gradonačelnikom Rudyjem Gulianijem. Njegovu priču donosimo u nastavku, kao i ostale slavne parove kojih osim prstena, veže i srodstvo.