Neprepoznatljivi: Ovi slavni frajeri izgledaju potpuno drugačije nego na početku karijere

Sve nas je osvojio ulogom Chandlera Binga u "Prijateljima", u kojima je glumio punih deset godina, od 1994. do 2004. Matthew Perry nakon "Prijatelja" ostvario je tek nekoliko značajnih uloga, no itekako se promijenio na veliku žalost brojnih obožavatelja. Sve je to bila posljedica ovisnosti o lijekovima i alkoholu, no i danas ga volimo i pamtimo kao popularnog Chandlera.