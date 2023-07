Od crne do ružičaste: Ove slavne mladenke nisu nosile tradicionalnu bijelu vjenčanicu

Slavne osobe rijetko kada žive po društvenim normama, a to često vrijedi i za njihova vjenčanja. Međutim većina slavnih dama ipak se odluči za bijelu vjenčanicu. No neke se bile vrlo hrabre u svojim odabirima te su odlučile ići protiv društvenih pravila, ali i romantike.

No odmicanje od romanike nije nešto novo što rade žene u 21. stoljeću. Žene poput Elizabeth Taylor često su rušile društvene norme, a to su i radile i kada su se udavale. Elizabeth Taylor zaprepastila je javnost nakon što je krajem 60-ih odabirala vjenčanice različitih boja, a udavala se osam puta (dva puta je bila u braku s Richardom Burtonom). Kasnije su neke slavne dame također odlučile rušiti stereotipe, a tko je bio najzanimljiviji možeš pogledati u nastavku.

Marilyn Monroe

Najveći seks simbol 20. stoljeća Marilyn Monroe udavala se tri puta, a drugi brak bio je s igračem bejzbola Joeom DiMaggiom. Njihov buran bračni život započeo je vjenčanjem u zgradi suda u San Franciscu 1953. godine. Marilyn Monroe nosila je crni sako s bijelim krznenim ovratnikom i usku suknju te je bila vrlo posebna mladenka.

Elizabeth Taylor

Godine 1964. Elizabeth Taylor udala se za Richarda Burtona (po prvi put) i sve je šokirala zbog svog modnog odabira. Glumica je dokazala da je očito bila ispred svog vremena kada je prošetala do oltara u žutoj haljini s vijencom na glavi.

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn bila je sinonim za eleganciju i stil, a mogli smo ju vidjeti i u jako lijepim vjenčanicama na ekranu. No za vjenčanje s dr. Andreom Dottijem 1969. godine u Rimu odabrala je blijedo ružičastu mini Givenchy haljinu i maramu u istoj boji.

Sarah Jessica Parker

Čini se da su granice između glumice Sarah Jessice Parker i TV lika Carrie Bradshaw vrlo mutne. Sarah Jessice Parker udala se 1997. za Matthewa Brodericka u potpuno crnoj Morgane Le Fay dress haljini s volanima. Iako je tada za nju to bio šik odabir i nije htjela previše vremena potrošiti na traženje vjenčanice, kasnije je ipak izjavila da žali zbog toga i da je trebala nositi pravu vjenčanicu.

Keira Knightley

Britanska glumica Keira Knightley uvijek je privatan život držala daleko od javnosti, a tako se 2013. udala za Jamesa Righton daleko od kamera. No iako nije objavila fotografije s vjenčanja na jugu Francuske zna se da nije imala tradicionalnu bijelu haljinu. Nosila je Chanelovu haljinu koju je nosila i ranije, na BAFTA partyju 2008. godine, a zatim ju je ponovno nosila i nakon vjenčanja. "Nisam željela raditi veliku stvar od toga. Samo sam željela biti u haljini u kojoj ću se dobro provesti, a i nešto što ću opet nositi", kasnije je izjavila Knightley.

Kristen Bell

Glumici Kristen Bell i Dax Shephard vjenčali su se 2013. u gradskoj vječnici u Los Angelesu. No za taj veliki dan mladenka nije odabrala bijelo, Bell je odabrala jednostavnu crnu haljinu sa statement ogrlicom. Na fotografijama se vidi da su bili sretni, ali i da su se odlično zabavljali. Kasnije je Kristen Bell rekla da su ukupno potrošili 147 dolara za svoje skromno vjenčanje.

Emily Ratajkowski

Emily je poznata po vrlo hrabrim modnim odabirima, a za sada već bivšeg supruga Sebastiana Beara-McClarda udala se 2018. godinu u Zarinom odijelu. Odijelo u boji senfa bio je odabir za građansko sklapanje braka u New Yorku. Uz odijelo boje senfa kombinirala je crni šešir s elegantnom mrežom na očima. "Nikada mi se nije sviđala ideja da nosim bijelo za vjenčanje jer nisam čista žena. Ja sam žena s karakterom i životnim iskustvom. Svidjela mi se i ideja o odijelu, posebno u gradskoj vijećnici jer je to kao da se brineš o poslu. Na početku sam stvarno željela nositi crveno, a onda mi se svidjela boja senfa i znala sam da je to za mene", rekla je Emily kasnije za Vanity Fair.

Mandy Moore

Američka pjevačica i glumica Mandy Moore 2018. godine udala se za glazbenika Taylora Goldsmitha i bila je odjevena u ružičastu romantičnu haljinu. Vjenčanica je napravljena prema narudžbi u modnoj kući Rodarte. Kasnije su Moore upitali zašto se odlučila za ružičastu vjenčanicu te je rekla da "bijela vjenčanica nije nešto u čemu bi se osjećala dobro".

Christine Quinn

Glumica i zvijezda reality serije "Selling Sunset" odlučila se udati u haljini Barbie stila, ali u gotičkoj varijanti. Za dečka Christianu Richardu udala se 2019. i imali su veliko vjenčanje. Dramatična crna haljina pristajala je uz gotičku svadbenu ceremoniju na teme zimske zemlje čuda, a dizajnirala ju je Galia Lahav. Nije lako nositi ovakvu vjenčanicu, ali Christine Quinn izgledala je posebno i sretno.