Rekle 'ne' popravcima: Glumice koje su odbile sakriti prava tijela pred kamerama

Ideali ljepote koji nam se danas nameću u medijima sve su samo ne realni. Bili mi toga svjesni ili ne, Photoshop i svi njegovi alati imaju veliku ulogu i u filmskoj industriji, a omiljena 'meta' retuširanja su najčešće žene. Retuširanje i skrivanje nedostataka na ženskom licu i tijelu u Hollywoodu je postala uobičajena praksa.

Nažalost, takvi nezdravi trendovi i standardi ljepote štetno utječu na društvo, osobito na mentalno zdravlje mladih djevojaka i žena, s obzirom na to da su oni u realnosti teško ostvarivi. Nitko nije savršen pa ni holivudske zvijezde, a svi ti mali nedostaci ili fizičke mane koje imamo čine nas posebnima, dio su nas i našeg izgleda stoga bismo ih trebali prihvatiti.

Brojne slavne glumice učinile su upravo to – odbile su sakriti svoje 'nedostatke' pred kamerama i nisu dopustile da se u filmovima ili serijama u kojima glume njihova stvarna tijela mijenjaju. Odlučno su rekle 'ne' retuširanju jer smatraju da nemaju što sakrivati, a mi ih u tome apsolutno podržavamo.

Od Jamie Lee Curtis pa do Keire Knightley i Kate Winslet, u nastavku smo izdvojile samo neke od slavnih glumica koje su javno progovorile o ovoj temi i usprotivile se mijenjanju njihovog izgleda na ekranima. Ovim je damama dosta gledati kako im smanjuju tijela ili brišu bore kada se pojave u nekom filmu ili seriji. One su protiv digitalnog uljepšavanja i žele da ih ljudi vide upravo onakve kakve jesu – prirodne i lijepe sa svim malim nedostacima i manama koje imaju, a mi se iskreno nadamo da će sve veći broj žena iz svijeta slavnih slijediti njihov primjer.

Sarah Snook

Australska glumica koja se proslavila serijom 'Succession' u intervjuu za australski Vogue kazala je da su žene danas praktički prisiljene u svakom trenutku izgledati savršeno: 'Svi ti nerealni standardi ljepote žene čine nesretnima jer se osjećaju kao da ne mogu postići nešto što ustvari ionako nije realno.'

Jamie Lee Curtis

Slavna holivudska glumica i dobitnica Oscara je uoči snimanja novog filma, sada već kultnog 'Everything Everywhere All at Once', otkrila da joj je dosta skrivanja njezinog tijela. Istaknula je kako ne želi da se u filmu bilo što 'popravi' pa je tako prvi put nakon svoje 11. godine pred malim ekranima otkrila kako izgleda njezin stvarni trbuh.

Kate Winslet

Talentirana britanska glumica u javnosti je već dobro poznata kao zagovornica prirodnog izgleda, a osim što je protiv estetskih operacija, Kate se pobunila i protiv prekomjerne upotrebe Photoshopa u filmskoj industriji. Tako je tijekom snimanja hvaljene serije 'Mare iz Easttowna' lijepa glumica odbila bilo kakvo retuširanje jer je željela glumiti ženu u skladu sa svojim godinama. Nije dopustila da se retuširaju scene u kojima ne izgleda 'glamurozno', a redatelju je zabranila da se makne dio scene seksa u kojima joj se vidi trbuh. Osim toga, pobunila se i protiv promotivnog postera jer je njezino lice bilo previše retuširano te je zahtijevala da joj se vrate sve bore.

Amy Schumer

Za svoju ulogu u komediji 'Osjećam se lijepa' slavna je glumica i komičarka odbila bilo kakvo retuširanje. U intervjuu za Hollywood Report rekla je da nije željela da se njezino tijelo retušira. Hrabro je pokazala svoj celulit i 'šlaufiće' oko trbuha i istaknula da se osjećala sjajno.

Keira Knightley

Lijepa britanska glumica tijekom svoje je karijere više puta govorila o tome da ne želi nikakva uljepšavanja na malim ekranima. Prilikom snimanja povijesne drame 'Vojvotkinja' 2008. godine Keira je zabranila bilo kakvo retuširanje njezinog tijela na promotivnim fotografijama. Osim toga, glumica je poznata i kao jedna od rijetkih zvijezda koje njeguju prirodni izgled te se oduvijek protivila plastičnim operacijama.

Jameela Jamil

Glumica Jameela Jamil rekla je za NBC da nije dopustila da se retuširaju njezine promotivne fotografije tijekom predstavljanja posljednje sezone serije 'The Good Place'. 'Jednostavno to ne želim vidjeti na sebi i ne želim da ljudi koji me prate vide neku savršenu sliku mene', istaknula je glumica.

Bella Thorne

Glumca Bella Thorne 2017. godine gola je pozirala za časopis GQ, a urednicima je zabranila da retuširaju njezine fotografije: 'Retuširanje u časopisima uobičajena je stvar kada ste javna osoba. Jer ako pokažu moje ožiljke od akni ili bore na čelu ili da mi zubi nisu savršeno bijeli, ljudi će vidjeti da nisam savršena. I to je točno. Nisam savršena. Ja sam ljudsko biće i stvarna sam', napisala je glumica u svojoj objavi na Instagramu.