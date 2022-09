Koga briga za godine: Slavne ljepotice koje su se udale u kasnijoj životnoj dobi

Kako starimo, lako je osjetiti da postoji vremensko ograničenje za postizanje određenih životnih prekretnica. To je kao da, jednom kad uđemo u pubertet, život postaje odbrojavanje do vjenčanja i osnivanja vlastite obitelji. A pritisak se, u većini slučajeva, najviše vrši na žene, koje se, ako imaju više od 25 godina i nisu udate ili barem u ozbiljnoj vezi, često podsjeća na to na im "sat otkucava".

Zaostala stigma oko "starih djevojaka" ili "usidjelica" vrlo je frustrirajuća i još uvijek naširoko rasprostranjena, iako živimo u 21. stoljeću. Neke se žene jednostavno žele posvetiti karijeri prije nego što se udaju i osnuju obitelj - i to je sasvim u redu - a prema statistikama, prosječna dob udaje žene raste. Tako se "najstarije" mladenke u Italiji se mogu naći s 35 godina, a "najstarije" mladenke u Irskoj s 32 godine.

A postoje i brojne slavne dame koje su svoje vjenčanice obukle kasnije u životu i dokazale da ne postoji riječ "kasno" kada je u pitanju izgradnja obitelji. Svaka od njih dokazala je da nikad nisi "prestara" za reći "Uzimam!", jer sve dok si otvorenog srca, ne postoji dobna granica za zaljubljivanje.