Slavne dame čiji bi te konfekcijski broj mogao jako iznenaditi

Često gledamo velike filmske i glazbene zvijezde i pratimo velike događaje, ali znamo da izgledaju drugačije u privatnom životu. Ipak se radi o umjetnicima koji vrlo često mijenjaju fizički izgled zbog uloga, različitih izvedbi i nastupa.

No kako su slavne dame upravo uzor mnogim ženama vrlo je važno da znamo kako izgledaju u stvarnom životu. Vjerojatno su zato mnogi ljudi zainteresirani za fizičke karakteristike slavnih dama poput visine, težine, konfekcijskog broja i slično. No nije to uvijek lako odrediti na malim ili velikim ekranima i zato ti donosimo visinu i konfekcijski broj poznatih dama. A neki od tih brojeva su veliko iznenađenje...

Monica Bellucci — konfekcijski broj M, visina 171 cm

Velika diva je već desetljećima na popisima najljepših žena svijeta, a poznata je i po svojoj jako ženstvenoj figuri. Mnogi se iznenade jer misle da zbog svojih oblina nosi veći konfekcijski broj.

Scarlett Johansson — konfekcijski broj M, visina 160 cm

Lijepa plavuša je već godinama najplaćenija glumica na svijetu. Osim po velikim ulogama poznata je po vrlo ženstvenom izgledu s naglašenim oblinama pa mnogi misle da nosi veći konfekcijski broj. No i ona poput Monice Bellucci nosi konfekcijski broj M, ali je zato puno niža.

Charlize Theron — konfekcijski broj XS-S, visina 177 cm

Prekrasna plavuša je već desetljećima među najuspješnijim holivudskim glumcima. Dobitnica Oscara često mijenja fizički izgled zbog uloga, ali inače nosi vrlo mali konfekcijski broj što je dosta iznenađujuće jer je vrlo visoka.

Lady Gaga — konfekcijski broj S, visina 155 cm

Lady Gaga uvijek izgleda vrlo snažno i dominantno na pozornici, a nosi i vrlo ekstravagantne kostime zbog kojih je teško odrediti njezin konfekcijski broj. No Lady Gaga, pravim imenom Stefani Germanotta, vrlo je nježna žena koja nosi manji konfekcijski broj.

Uma Thurman — konfekcijski broj S-M, visina 180 cm

Još jedan glumica koja je izuzetno visoka, a nosi vrlo mali konfekcijski broj. Uma Thurman uglavnom uvijek nosi manje komade odjeće iako je vrlo visoka.

Priyanka Chopra — konfekcijski broj L, visina 165 cm

Priyanka Chopra Jonas je indijska glumica i pjevačica, ali i pobjednica Izbora za Miss svijeta 2000. godine. Danas je svjetska zvijezda, a vjerojatno će se mnoge žene iznenaditi kada saznaju da nosi veličinu L.

Nicole Kidman — konfekcijski broj XS-S, visina 180 cm

Ova Australka poznata je po svojim velikim filmskim ulogama, nagradama, ali i savršenom modnom ukusu. Njezine šetnje na crvenom tepihu i outfiti u prošlim desetljećima često su na popisima najboljih. No zanimljivo da nosi vrlo mali konfekcijski broj iako je natprosječno visoka žena.

Beyonce — konfekcijski broj M, visina 167 cm

Velika Beyonce poznata po svom nevjerojatnom glasu, ali i fantastičnoj karijeri. No ona je i vrlo lijepa žena koja je poznata po svojim oblinama. Zanimljivo je da nosi konfekcijski M iako bi se moglo pomisliti da kupuje veći broj odjeće.