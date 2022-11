Slika i prilika: Slavna djeca koja neizmjerno nalikuju na svoje očeve

Djeca koja izgledaju kao njihovi biološki roditelji nisu ništa novo. Ali djeca koja toliko nalikuju svojim slavnim roditeljima da bi mogli proći kao blizanci - to je nešto drugo. To je čest slučaj s majkama i kćerima, a prvi primjer za to su Reese Witherspoon i njezina kćer Ava koja je preslika svoje mame, kao i Cindy Crawford i njezina kćer Kaia Gerber koje izgledaju poput blizanki.

Ali nisu samo slavne mame te koje imaju kćeri koje im toliko sliče - puno je slavne djece koja su slika i prilika svojih slavnih očeva. Tu su Tom Hanks i Colin Hanks koji izgledaju gotovo identično, baš kao i Kurt Russell i Wyatt Russell, a neki slavni očevi imaju i kćeri koje im nevjerojatno sliče, poput Jay Z-ija i Blue Ivy Carter. U nastavku smo izdvojile njih deset - primjećuješ li sličnost?