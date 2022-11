Malo tog su prepustile mašti: Najprovokativniji outfiti slavnih dama koji su podigli prašinu

Nisu mu odoljele ni slavne dame poput Jennifer Lopez i Kendall Jenner - trend je to koji više pokazuje no što skriva, od prozirnih materijala koji malo toga ostavljaju mašti do smjelo rezanih krojeva koji otkrivaju puno kože.

Naravno, takvi su vrući outfiti u posljednje vrijeme svu pažnju privukli na sebe, a druge uspješno ostavili u sjeni. Možda si i sama primijetila, crveni tepih više nije crveni tepih bez barem jedne zvijezde u ultra seksi izdanju o čijem se izboru garderobe za tu svečanu priliku onda priča danima, ako ne i tjednima nakon što se ugase svijetla reflektora.

Neki od ovih outfita stvarno su hot, ali ima i onih koji su jednostavno previše - ili bolje rečeno, premalo. Evo koje zvijezde su odlučile uštedjeti na materijalu i odjenuti haljine dizajnirane samo da bi plijenile pažnju: