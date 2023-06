Severina najavila novi album i izgleda bolje no ikad

Wow..

Severina će ovih dana, točnije 27. lipnja objaviti A stranu dugoočekivanog novog albuma 'Sorry'. Prve dvije pjesme, naziva 'Sorry' i 'Metak', koju izvodi s mladim trep reperom Nuccijem, bit će objavljene u utorak, 27. lipnja. Tjedan dana poslije, predstavit će 'Nebo' feat. Sandi i KIMMV te 'Pravda za ljubav', a potom i 'Sto stepeni' feat. KIMMV i Filip Miletić. Drugi dio albuma, odnosno 'B strana' bit će objavljen na jesen / zimu, kada će paralelno biti objavljen i ukupno četvrti Severinin DVD, s turneje 'The Magic Tour'. Jedno je sigurno, Severina i u 52. godini izgleda savršeno. Naime, nove fotografije s kojim najavljuje izlazak albuma još jednom su otkrile kako pjevačica izgleda senzacionalno.