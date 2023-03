Kao u romantičnom filmu: Ovi slavni parovi prvo su bili prijatelji, a onda se zaljubili

Zvuči kao premisa neke romantične komedije i kao nešto što se u stvarnosti rijetko kad događa, no ovim poznatim parovima dogodilo se upravo to - nakon dugogodišnjeg prijateljstva, oni su se zaljubili jedno u drugo i sretniji su nego ikad.

A da je prijateljstvo prije veze odličan temelj za ljubav pokazuju i brojna istraživanja - naime, u jednom od njih otkriveno je da je 66 posto ljudi prvo bilo u platonskoj prijateljskoj vezi sa svojim partnerima prije nego što su se zaljubili i započeli romantičnu vezu. Osim toga, prijateljstvo prije veze krije još neke prednosti - već imaš puno uspomena s tom osobom, dobro ju poznaješ i sve je nekako prirodnije.

Upravo tako je bilo i ovim poznatim parovima koji su bili prijatelji jako dugo. Neki od njih bili su susjedi, neki cimeri, a neki kolege i zajedno su snimali filmove, no jedno im je zajedničko - svi oni su jedno u drugome pronašli ljubav, a u nastavku ti donosimo njihove priče.

Kourtney Kardashian i Travis Barker

Kourtney Kardashian i Travis Barker jedan su od primjera kao prijateljstvo može prerasti u nešto više. Naime, par koji se 2022. vjenčao čak ti puta, zajedno su od kraja 2020., no prije toga su dugo godina bili prijatelji i susjedi. Osim što živi u istom dijelu Calabasasa u Kaliforniji, baš kao i Kardashian, Barker je ranije snimao kratke scene za "Keeping Up With the Kardashians", a njih dvoje su paparazzi već prije znali uhvatiti kako zajedno idu na večere i u crkvu.

Gabrielle Union i Dwyane Wade

U jednoj od epizoda "The Late Late Show" s Jamesom Cordenom, glumica Gabrielle Union rekla je da joj se ljubav na prvi pogled baš i nije dogodila kada je upoznala NBA zvijezdu Dwyanea Wadea. "Imala sam dečka kad sam ga upoznala. A Dwyane je malo mlađi od mene, pa sam se osjećala kao da ima 12 godina. Bio je super sramežljiv i tih", rekla je. No iako je devet godina starija od njega, to ih nije pokolebalo. Prohodali su 2010., a iako su zbog pretrpanih rasporeda u 2013. nakratko prekinuli, oženili se 2014. Union je postala pomajka Wadeovoj djeci, a u studenom 2018. par je dobio kćer Kaaviju James.

Mila Kunis i Ashton Kutcher

Zvijezde serije "Lude sedamdesete" ostale su u kontaktu i nakon što je serija završila, ali među njima nikada nije bilo iskre, sve do mnogo godina kasnije kada je Kunis naletjela na Kutchera na dodjeli nagrada i priznala da joj je oduzeo dah. Kutcher je zatim pozvao Kunis na svoju zabavu, namjeravajući je spojiti s jednim od svojih prijatelja, ali nisu mogli poreći svoju kemiju. Iako su pokušavali držati stvari ležernima, nisu uspjeli - par je dobio kćer Wyatt u listopadu 2014. i sina Dimitrija u studenom 2016. Vjenčali su se u srpnju 2015. - na veliko iznenađenje - jer se oboje nisu željeli vjenčati, a cijela priča je time slađa što se Kunis prvi put u životu poljubila upravo s Kutcherom, i to u seriji "Lude sedamdesete" gdje su zajedno glumili.

Gwen Stefani i Blake Shelton

Gwen Stefani i Blake Shelton upoznali su se 2014. na showu "The Voice", ali nisu se zbližili sve do 2016., kada su ih zbližili njihovi teški razvodi. Odatle se ubrzalo, rekao je Shelton za Billboard: "Počelo je tako da smo bili prijatelji i povjeravali se jedno drugome, a sljedeće što znam je da sam se probudio i ona je bila sve do čega mi je stalo, i pitao sam se osjeća li ona isto prema meni". Vjenčali su se u srpnju 2021., a Blake je postao ponosni očuh Stefanina tri sina.

Tom Ackerley i Margot Robbie

Tom Ackerley upoznao je glumicu Margot Robbie 2013. godine kada su zajedno radili na filmu "Francuska suita", na kojem je Ackerley radio kao asistent redatelja. Njih dvoje su zatim postali prijatelji kada su živjeli zajedno s grupom prijatelja u jednoj londonskoj kući, a nakon što su godinu dana proveli kao cimeri, započeli su vezu. Iako su u početku svoju vezu držali u tajnosti od ostalih cimera, kasnije su izašli u javnost, a vjenčali su se 2016. godine u Australiji.

Ryan Reynolds i Blake Lively

Zvijezde filma "Zelena lanterna", Ryan Reynolds i Blake Lively upoznali su se 2010. na snimanju filma. U to je vrijeme Reynolds bio u braku sa Scarlett Johansson, a Lively je izlazila sa svojim kolegom iz serije "Tračerica", Pennom Badgleyjem. Krajem 2010., i Reynolds i Lively su bili ponovno slobodni, ali u prijateljskim odnosima. No, otprilike godinu dana nakon izlaska filma "Zelena lanterna", njihov odnos je iz platonskog prerastao u onaj romantičan. Vjenčali su se 2012. i zajedno imaju troje djece te čekaju i četvrto dijete.