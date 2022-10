Prepoznaješ li ih? Slavni glumci koji su postali neprepoznatljivi zbog filmske uloge

Charlize Theron, One su bombe

Biti poznata glumica, a zatim se pojaviti na ekranu kao potpuno nova osoba velik je izazov, a Charlize Theron je učinila upravo to kada je glumila voditeljicu vijesti Megyn Kelly u filmu One su bombe. Šminkerski tim doista je kopirao Megynine crte lica, uključujući nos, oči i jagodice, a Charlize je čak morala nositi pojedinačne trepavice samo kako bi dobila savršen oblik očiju. Ovo nije prvi put da je glumica prošla kroz potpunu transformaciju za ulogu. Još 2003. godine osvojila je Oscara za ulogu u filmu 'Monster' za koju je prošla kroz nevjerojatnu promjenu. Osim što se udebljala skoro 15 kilograma, ekipa filma dala joj je poptuno novi look: masna kosa, tetovaže, lažni zubi i leće za oči samo su neki od elemenata koji su činili njezin izgled.