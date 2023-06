Prepoznaješ li ih? Evo kako su legendarni glumci izgledali kad im je bilo 20

Sada je u svojim 60-ima, a za sebe definitivno može reći da ima plodnu glumačku karijeru koja obuhvaća više žanrova. U svojim 20-ima Tom Hanks se iz Kalifornije preselio u New York i dobio svoju prvu filmsku ulogu u slasheru "He Knows You're Alone", a već je iduće godine upoznao svoju suprugu, glumicu Ritu Wilson, s kojom je snimao seriju "Bosom Buddies", a zatim i film "Volunteers". Par se kasnije vjenčao, a Hanks je do danas ostao najpoznatiji po ulogama u filmovima "Forrest Gump", "Brodolom života", "Zelena milja", ali i u novom filmu "Elvis".