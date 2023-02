Prvo prekid pa svadba: Slavni parovi kod kojih 'ljubav' nije išla iz prve

Iako se njihove ljubavne priče čine kao pravi holivudski ljubići, mnogi slavni parovi prošli su kroz teške trenutke, duboke sumnje, pa čak i sve srušili i potom gradili iznova.

I premda su neki od njih rekli kako je prekid veze sa sadašnjim supružnikom bila pogreška, druge ističu da je vrijeme koje su proveli sami učvrstilo odnos u kojemu su sada te im pomoglo da se izgrade kao pojedinci i shvate kakvo blago imaju kraj sebe (misleći pritom na partnera ili partnericu). U nastavku ti otkrivamo slavne parove koji su prekidali pa se miril, a onda, udavali i ženili.

Kristen Bell i Dax Shepard

Iako su sada u sretnom braku, Bell i Shepard prekinuli su tri mjeseca nakon što su se počeli viđati 2007. godine. "Posjeo me i rekao: 'Ne mogu ovo sada. Mislim da si divna, ali još uvijek izlazim s drugim ljudima'", ispričala je Bell za PopSugar 2017. godine.

Nastavila je: "Izgubila sam tlo pod nogama, ali osjećala sam i nevjerojatno poštovanje što je imao hrabrosti reći mi da nismo na istoj 'frekvenciji'". No, i sam je ubrzo shvatio da je pogriješio. "Nazvao me i rekao:'Ne znam što mi je bilo. Izlazio sam s drugima, ali one jednostavno nisu zanimljive kao ti i ne znam što da radim' i vratio mi se", prisjetila se Bell.

Shepard i Bell vjenčali su se 2013. i dobili dvije kćeri, no glumica kaže kako svom suprugu ne dopušta da zaboravi da su zamalo krenuli različitim smjerovima. "Još uvijek ga podsjećam na to kad je prekinuo sa mnom", šali se nerijetko Kristen.