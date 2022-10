Što više to bolje? 10 slavnih faca za koje nismo znale da imaju toliko djece

Čini se da slavne osobe sve češće kasnije u životu rađaju djecu, a za mnoge od njih to znači i manju obitelj. Ipak, tu su i neke holivudske obitelji koja nas stvarno oduševljavaju, a pravi je primjer obitelj glumca Aleca Baldwina koji sa suprugom Hilariom ima sedmero djece! I to, kako bismo rekli svi su od 'uha do uha', točnije dobili su sedmero djece u manje od 10 godina.

Tijekom svog prvog braka s Kim Basinger, Alec Baldwin je dobio kći Ireland, koja ima 26 godina. 38- godišnjom Hilarijom Baldwin oženio se 2012. Prvo dijete, najstarija Carmen Gabriela, rođena je 2013. 2021. Hilaria je rodila sina Eduarda, i to samo nekoliko mjeseci prije nego što je njihova kći Lucía stigla uz pomoć surogat majke, što znači da je njihovo dvoje najmlađe djece rođeno s manje od godinu dana razlike.

Neke zvijezde, baš poput Baldwina i njegove supruge, slažu se sa životnom filozofijom "što više, to bolje" kada su u pitanju djeca pa čak i proširuju svoje obitelji na dvoznamenkaste brojke, a mi smo se prisjetile i još nekih celebrityja koji se mogu pohvaliti velikom obitelji - od Madonne sa šestero djece do Eddieja Murphyja koji je otac čak desetero djece!