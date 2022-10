Jabuka ne pada daleko od stabla: Kćeri koje slijede stope svojih slavnih mama

Osim što su nerijetko njihova kopija kada je u pitanju fizički izgled, kćeri slavnih holivudskih zvijezda polako, ali sigurno grade svoj put do uspjeha i slijede stope svojih poznatih majki. Neke su se odlučile baviti istim poslovima kao i njihove majke, neke su krenule u nešto drugačijem smjeru, no jedno je sigurno - sve su one lijepe, mlade i uspješne i ponosne su nasljednice svojih mama.

Tu su Cindy Crawford i njezina kćer Kaia Gerber, koja je model baš poput svoje majke, a čija je sličnost nevjerojatna, kao i glumica Reese Witherspoon i njezina kćer Ava Phillippe, koja izgleda poput njezine sestre blizanke, no umjesto glume, odlučila se za modeling. Mnogo je takvih dvojaca, a njih deset izdvojile smo u nastavku - evo koje sve to kćeri slijede stope svojih poznatih majki.