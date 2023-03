Ove slavne dame oprostile su prevaru kako bi spasile brak

Početkom 2000-ih, britanski nogometaš David Beckham bio je velika zvijezda, a u to je vrijeme navodno imao i aferu s asistenticom, Rebeccom Loos. Uhvaćen je kako se zabavlja u društvu nepoznate žene u jednom noćnom klubu, a cijela je priča izašla i u medije te se kasnije ispostavilo da je riječ upravo o Rebecci. Zatim su se počele širiti i glasine o razvodu moćnog britanskog para, no supružnici su demantirali tračeve te se David u kratkoj izjavio obratio medijima istaknuvši kako je u sretnom braku. Sve do danas, Beckhamovi su uspjeli očuvati odnos, a nedavno su proslavili i 23. godišnjicu braka.