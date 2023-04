Svijet filma je po mnogo čemu poseban i u većini slučajeva nema veze sa stvarnošću već je sve čista fikcija. Osim toga neke filmske priče su pune hrabrih junaka, a u njima se najčešće nalaze muškarci koji hrabro brane svijet od zločinca, vanzemaljaca, ali uspijevaju izbjeći metke i bombe. No kada žene i muškarci spomenu riječ "heroj" ili "zavodnik" odmah će zamisliti nekog visokog, mišićavog i snažanog muškraca. No filmski svijet je mašta, a junaci koji na ekranu izgledaju snažno i visoko su često puno sitniji u stvarnosti i nose cipele s platformama ili visokim petama.

Koji glumci su na popisu Hollywoodski ljepotana koji su niži od 180 centimetara možeš otkriti u nastavku. Zanimljivo je da su mnogi od njih glumili super junake, ali i osvajali puno žena te su dokaz da za uspjeh centimetri nisu važni..

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Tom Cruise — 170 centimetara

Tom Cruise osvojio je srca obožavatelja u akcijskom spektaklu "Top Gun" davne 1986. godine i od tada je u samom holivudskom vrhu. Njegovi filmovi su gledani, a žene i danas uzdišu za ovim glumcem koji ima 60 godina. Svoj status najveće holivudske zvijezde ponovno je potvrdio s filmom "Top Gun: Maverick" iz 2022. koji je zaradio više od milijardu dolara. No ovaj glumački velikan je visok samo 170 centimetara, a osvojio je srca najljepših žena Hollywooda poput Cher, Nicole Kidman i Penelope Cruz.

Robert Downey Jr. - 174 centimetra

Robert Downey Jr. postao je zvijezda još u 80-im godinama prošlog stoljeća. No slava je možda kod njega došla prerano jer se godinama borio s ovisnošću. No opet se uspio vratiti u holivudski vrh 2008. godine s filmom "Iron Man". Postao je jedan od najplaćenijih glumaca, oživio karijeru i još nekoliko puta glumio super heroja. No zanimljivo je da je Robert Downey Jr. visok 174 centimetara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Mark Ruffalo - 173 centimetra

Ovo je još jedan glumac koji je utjelovio velikog filmskog heroja, glumio je Hulka. No bez obzira na to što izgleda nezaustavljivo na ekranu, u stvarnom životu visok je 173 centimetra. 55-godišnji glumac je vrlo samozatajan, a uspio je u glumačkom svijetu iako se kao dijete borio s disleksijom. Kasnije se borio s teškom bolesti i izgubio sluh na jedno uhu. No poput pravog junaka uspio je i dalje graditi uspješnu karijeru. Tri puta je bio nominiran za Oscara.

Daniel Craig — 178 centimetara

Glumac koji se proslavio ulogom Jamesa Bonda možda je blizu 180 centimetara, ali je zanimljivo da je najniži glumac koji je glumio agenta 007. I zbog toga umalo nije dobio ulogu. No Daniel Craig završio je snimanjima super uspješnih filmova o James Bondu. Glumio je u čak pet nastavka. Craig je visok 178 centimetara, ali smo kroz avanture agenta 007, koji je nebrojeno puta spasio svijet, dobili dojam da je puno, puno viši.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Toby Maguire - 173 centimetra

Veliku holivudsku karijeru započeo je još kao tinejdžer, a ipak je najpoznatiji kao Spider-Man. Glumio je u tri filma o super junaku i postao poznat u cijelom svijetu, ali njegov fizički izgled nije odgovarao glumcu koji će često spašavati svijet. Visok je samo 173 centimetra

Antonio Banderas - 174 centimetra

Antonio Banderas jedan je od najpoznatijih španjolskih glumaca u svijetu. Karijeru je prvotno gradio u rodnoj Španjolskoj, a zatim je osvojio malo pomalo Hollywood. Pamtimo ga po ulogama u vrlo različitim filmovima - "Desperado", "Intervju s vampirom" i "Zorro: Maskirani osvetnik". Nerijetko se na nađe na listama najzgodnijih glumaca, a bio je u braku s Melanie Griffith. Visok je 174 centimetra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kit Harington - 173 centimetra

Britanski glumac najpoznatiji je po ulozi Jona Snowa u seriji "Igra prijestolja", a upravo je zbog te uloge postao megazvijezda u cijelom svijetu. Ipak se radi o jednoj od najgledanijih serija svih vremena. Ovaj junak je visok 173 centimetra, a priča o njegovom junaštvu će se nastaviti jer će se snimati spinoff serija o Jonu Snowu.