Kreativna ili odvažna? Kakva je tvoja osobnost na temelju krvne grupe?

Diljem svijeta, ljudi se često fokusiraju na horoskopski znak osoba koje upoznaju kako bi vidjeli koliko su kompatibilni s tim osobama, ali i kako bi odredili kakva je njihova osobnost. Ipak, kada je riječ o osobnosti, neki ljudi vjeruju da se osobnost osobe može odrediti pomoću nekih drugih stvari, kao što je, recimo, krvna grupa. To je često u japanskom društvu, kada se na spojevima osobu često pita koja je njezina krvna grupa, kako bi osoba koja sjedi nasuprot njima saznala nešto više o njoj. I iako je ovaj koncept nama pomalo stran, u nekim je zemljama svijeta to sasvim normalno.

Ideja da krvna grupa utječe na nečiju osobnost nije ograničena na Japan, a možda nije ni nastala tamo - prema članku u časopisu Scientific American, još su drevni filozofi poput Hipokrata i Aristotela istraživali pojam osobnosti osobe na temelju različitih krvnih grupa. Postoje četiri primarne krvne grupe – A, B, AB i 0. Prema teoriji osobnosti, krvna grupa koju imamo ukazuje na to kakva smo osoba, a krvna grupa koju imamo izravno je povezana s jednim od četiri tipa osobnosti. Iako ne postoji znanstveni dokaz kojim bi se to potvrdilo, ovo je vrlo zanimljiva teorija, a evo i koja su to četiri tipa osobnosti i kakve osobnosti krase ljude rođene s određenim krvnim grupama.