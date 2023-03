Nives i Tea izjednačene. A mlada domaćica je oduševila: 'Ispunila je sva moja očekivanja!'

U goste su joj stigli savjetnica u osiguranju Tea Kocjančić, kuhar Davorin Baranja, specijalizant javne uprave Vedran Miletić te umirovljenica Ljubica Popović. Nives studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, radi u restoranu brze prehrane te je majka jednogodišnje djevojčice. Uz sve to, najveća ljubav joj je kuhanje, a posebno spravljanje slastice. Svoju večeru odlučila je spraviti od zanimljivih namirnica među kojima su i losos, masline, šampinjoni, muškatni oraščić, kapari, tuna i sir. Nives je za svoju večeru dobila 39 bodova, unatoč atmosferi koja je bila malo mirnija negoli kod Davorina i Tee.

Pripravu svoje večere Nives je započela glavnim jelom koje je nazvala Lazanje. "Mislim da tu ne trebam puno gatat", rekla je Ljubica. Teu je zanimala glavna namirnica u lazanjama, a Vedran je bio pomalo razočaran jer lazanje ne smije jesti. "Nemam ništa, nisam ljubitelj lazanja", zaključio je Davorin. Unatoč tome što nikome lazanje nisu preveliki favorit, svi su kandidati rekli da će poštivati jelo i domaćicu te probati glavno jelo. Nakon što je Nives priredila glavno jelo, bacila se na desert kojem je nadjenula ime 'Smazanje'. "Ovo je već dobar naziv, kakav god napravi desert znači da ćemo ga mi smazati! Sa zadovoljstvom", poručila je Ljubica. Tea je pretpostavila da bi ih za desert mogao dočekati cheesecake, a potom je dodala da će ga smazati! Posljednje se na redu našlo predjelo - 'Mazanje'. "Naziv govori da će biti neke mazalice po kruhu, možda pašteta od maslina", pretpostavila je Ljubica, a složila se i Tea da ih sigurno čeka pašteta. Ekipa je otkrila da se veseli predjelu - tuni i lososu, a Nives je pri kraju kuhanja izrazila nadanje da joj protukandidati neće biti previše strogi.

Dok se Nives prihvatila dekoracije stola, njezina ekipa se vozila u veselom kombiju u kojem je pala i pjesma! Potom je Davorin otkrio da bi rado s ovom ekipom ponovno sudjelovao u 'Večeri za 5 na selu'. Drugačije bi tada poslužio predjelo i glavno jelo, posebno zbog Vedrana koji nije mogao isprobati baš sve s njegovog jelovnika! Nakon ugodne vožnje stigli su kod Nives koja ih je dočekala s prigodnim aperitivom. "Imam medicu, orahovac od naših prijatelja iz Slovenije i višnju od prijateljice iz Drniša", predstavila im je Nives aperitiv. "Točno ono što smo očekivali", poručio je Vedran, a Davorinu je srce bilo veliko jer je dobio priliku popiti aperitiv iz njegove rodne zemlje. "Imamo drage prijatelje u Sloveniji, dobili smo to od njih i mislim da je bilo prigodno", otkrila je Nives. "Ponuda aperitiva je bila baš dobra", komentirala je Tea. Stiglo je potom na stol predjelo.

Nives je ekipi poslužila 'Mazanje' - paštetu od lososa, tune te tapenadu od maslina, a sve je poslužila uz domaće kukuruzne kruščiće. "Vizualno odlično, tri različite paštete, plus što je sama ispekla kruh, baš lijepa gesta, oduševila me", komentirao je Davorin. Vedran je dodao da je predjelo izgledalo baš kao da su u restoranu. "Lijepo si sve okuse spojila, topi se", uputio je Davorin komplimente domaćici. Zanimao ga je i savjet o tapenadi. "Bio mi je kompliment što je pohvalio tapenadu od maslina, posebno zato što je profesionalni kuhar", otkrila je Nives. "Ako večera bude nastavak ovog predjela, bit ću prezadovoljna", zaključila je Ljubica komplimente domaćici.

Stiglo je nakon predjela i glavno jelo - 'Lazanje'. Uz lazanje od mesa i povrća, Nives je poslužila i salatu od matovilca i feta sira, a ekipa se odmah bacila na jelo. Davorinu su se lazanje svidjele iako ih inače ne voli, a Ljubica je odmah pohvalila začinjenost jela. "Nije komplicirano, ljudi misle da su lazanje teške za raditi, no ja ih često radim za goste", ispričala je Nives. "Lijepo izgledaju, a još su ukusnije nego što izgledaju", dodala je Ljubica komentar. Pohvalila je i Tea okus i izgled glavnog jela. Tijekom jela, Nives je ekipu podučila pokretu 'zero waste', a potom objasnila i zašto joj je kosa ljubičaste boje! Nakon prigodne ćakule, poslužila je Nives desert.

Stiglo je na stol 'Smazanje' - njezina omiljena torta. "Nazvala sam je metraž torta, to je moj najdraži kolač, po maminom je receptu i nadam se da će vam se svidjeti", poručila je Nives ekipi. "Dekorirala je to na svoj način, opisuje nju", poručio je Vedran. "Svaka čast mami i kuharici", poručila je Ljubica. Davorin je i dalje boljela činjenica da njegov desert nije uspio, a za Nives je imao samo riječi hvale iako njezinog deserta nije baš puno pojeo. "Što se tiče deserta i okusa ok, ali za moj ukus previše kave", rekao je Davorin. "Krema i biskvit su bili ok, ali malo previše kave", dodao je. Tei i Ljubici kolač se svidio. Nakon deserta, Nives je svima uručila poklone - svoj džem i ručno rađeno cvijeće. "Poklon je od srca, s oduševljenjem je dala svoju marmeladicu da probamo", zaključio je Vedran.

Iznenađenje je uslijedilo - na večeru su upali uskoci! Kliškim uskocima je Nives odala počast svom rodnom kraju. "Nadam se da im se iznenađenje svidjelo, nema svatko priliku bilo kad vidjeti kliške uskoke", poručila je Nives o svom iznenađenju. Ekipi je jelo bilo dobro, no atmosfera im je bila pomalo ozbiljna. Domaćica je u konačnici bila prezadovoljna, a ekipa je mišljenje iskazala ocjenama.

Nives je za svoju večeru dobila 39 bodova te se time izjednačila s Teom. Obje su trenutno prve, no ostaju još Vedran i Ljubica!

A kako će se Vedran sutra snaći kao domaćin, pogledajte u novim epizodama 'Večere za 5 na selu' od 20:15 na RTL-u!