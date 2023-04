Nisu ni one savršene: Male nezgode poznatih dama koje je vidio cijeli svijet

Iako lijepa glumica rijetko kad griješi kad je u pitanju odabir outfta za crveni tepih, dogodio joj se gaf sa šminkom, i to tijekom premijere filma 'The Normal Heart' u New Yorku 2014. godine. Čini se da je Angelina zaboravila razmazati puder zbog čega su se na fotografijama jasno mogle vidjeti bijele mrlje po njezinom licu. Događa se i najboljma!