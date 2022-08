Nikad ne bi rekli, ali ove slavne dame i dalje puše

Ovisne o cigaretama

Do sada, svi smo već naučili da je pušenje jako loše za nas - ono ne samo da oštećuje dišne putove i pluća, već može dovesti i do nevjerojatno ozbiljnih i često fatalnih stanja poput raka pluća, upale pluća i emfizema. Bez obzira na to, neki od nas to i dalje čine, bilo povremeno ili svakodnevno. Čak i neka od najvećih imena Hollywooda nisu imuna na ovisnost duhana, a neki od njih povremeno čak i uživaju u konzumaciji marihuane, bilo iz zdravstvenih ili drugih razloga. Bilo da pokušavaš prestati ili jednostavno želiš znati da nisi sama u svojoj borbi protiv duhana, i ove poznate dame su baš poput tebe - neke su prestale pušiti, neke pokušavaju, a neke ne mogu prestati. Ovo su neke od poznatih žena koje nisu ostale imune na ovisnost o cigaretama.