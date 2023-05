Krvna srodstva i ludi zapleti: Obiteljske tajne slavnih koje sigurno nisi znala

Poznati supermodel Cindy Crawford i njezina kći, također model Kaia Gerber, imaju obiteljske korijene koji sežu do poznatog američkog romanopisca Ernesta Hemingwaya. Crawford je mislila da je to samo obiteljska glasina i da nije u rodu s jednim od američkih književnih velikana, no pokazalo se da su njezina obitelj i autor popularnog romana "Starac i more" ipak dalji rod.