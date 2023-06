I ove slavne zvijezde se bore s psorijazom i ne skrivaju to

Psorijaza je kronična bolest kože koja može narušiti i najveće samopouzdanje i čak se kod jako snažnih ljudi može pojaviti poriv da se sakriju. Radi se o bolesti koja stvara promjene na koži, pojavljuju se ljuskice na koži i mogu zahvaćati veću površinu kože. Ne zna što je točan uzrok, a tijekom razvoja bolesti može napasti i zglobove. Također se pojavljuje svrbež, crvene mrlje koje mogu potpuno prekriti tijelo.

Neki se pacijenti dodatno suočavaju s otečenim zglobovima, osjećajem peckanja ili boli jer je oslabljen imunološki sustav. Infekcije, ozljede, stres i drugi faktori mogu potaknuti ili pogoršati stanje, a lijek ne postoji. Osim toga svi ljudi koji imaju psorijazu moraju se često suočiti s predrasudama i naglašavati da nije zarazno, a često nastaju psihološki problemi jer nema lijeka i smanjuje se samopouzdanje. Upravo zbog toga su mnoge slavne osobe odlučile progovoriti o psorijazi kako bi se razbile predrasude o zaraznosti, ali i pomogle drugim ljudima koji se bore s istim simptomima te kako da ojačaju samopouzdanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kim Kardashian

Starleta i reality zvijezda pokazala je javnosti veliki dio privatnog života. Tako je vrlo otvoreno govorila o kožnoj bolesti koja joj je bila dijagnosticirana kada je ima 30 godina. Psorijazu je naslijedila od mame Kris Jenner, koja je također počela primjećivati simptome kada je imala 30 godina. No to je nikada nije sprječavalo da otkrije svoje tijelo, a kako je sama rekla "ne može učiniti ništa pa nema razloga da se uzrujava oko toga". Psorijaza se najčešće javlja između 15. i 25. godine, a veća je mogućnost da se dobije ako oba roditelja imaju taj gen. "Kako bih se osjećala bolje izlažem sve svoje nesigurnosti prije početka snimanja, u nadi da nitko neće biti fokusiran na to. Samo želim raditi zabavne stvari", izjavila je Kim kojoj je liječnik savjetovao da općenito smanji stres u životu.

Cyndi Lauper

Velika pop zvijezda osamdestih koju svi pamte po hitu "Girls Just Wanna Have Fun" priznala je kako se osjećala jako loše kada je dobila psorijazu. Psorijaza joj se proširila po cijelom tijelu 2010., rekla je kako se osjećala kao "čovjek-slon", iako je radila različite tretmane i pokušala smanjiti simptome. Na kraju je bolest čak počela utjecati i na glas. "Izgubila sam glas, osjećala sam se depresivno", rekla je za People. No s godinama je prihvatila svoje stanje i počela javno govoriti o utjecaju ove bolesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Cara Delevingne

Jedna od najpoznatijih svjetskih modela, Britanka Cara Delevingne, hodala je po najpoznatijim pistama i snimila za najbolje modne časopise. No stresan način života doveo je do razvoja bolesti koju je dobila u 26. godini. Delevingne je imala ozbiljan oblik psorijaze, a sve rezultiralo tjeskobom i depresijom. "Ljudi bi navukli rukavice i ne bi me željeli dotaknuti jer su mislili da je bolest zarazna, nešto kao guba ili slično", izjavila je da Daily Mail.

John Updike

Pisac, dvostruki dobitnik Pulitzerove nagrade, pjesnik i kritičar John Updike pisao je puno o svojoj borbi s kožnom bolešću koja je trajala cijeli život. Napisao je također veliki esej u New Yorkeru o zdravstvenom stanju pod naslovom "U ratu s mojom kožom". Updike je preminuo 2009., ali njegovi tekstovi i danas pomažu ljudima koji se bore s ovom kožnom bolesti i svim predrasudama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

LeAnn Rimes

Američka pjevačica LeAnn Rimes, dvostruka dobitnica Grammyja, cijeli život se bori s ovom bolešću jer joj je dijagnosticirana kada je imala dvije godine. Do njezine šeste godine psorijaza je pokrivala 80% njezina tijela. Kako je otkrila čsto je bila stigmatizirana kao "djevojka s ljuskama", posebno tijekom djetinjstva. No i u odrasloj dobi nije se osjećala ugodno pa je često na crvenom tepihu radije birala duge haljine i hlače umjesto kratkih, kako je otkrila medijima. Danas jako pazi na liječenje i životni stil, a kako je sama rekla "snimanje u bikiniju za jedan časopis bio je jedan od vrhunaca njezinog života".