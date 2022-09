Centimetri nisu važni u ljubavi: Slavni parovi s velikim razlikama u visini

Ne mare za razlike

Koliko je visina partnera zaista bitna kada smo u vezi? Većina žena reći će da im je važno da partner bude viši od njih, a postoji i istraživanje koje dokazuje da, što je muškarac viši od žene, to će njihova veza biti sretnija. I brojna druga istraživanja idu tome u prilog, a sreće, čini se, ne manjka ni ovim celebrity parovima s velikom razlikom u visini. Je li to zbog razlike u visini ili nije - možemo samo nagađati - no činjenica je da su ovi parovi u sretnim brakovima već godinama, a muškarci su puno viši od svojih žena. Od 20-ak centimetara do nevjerojatnih pola metara, u galeriji pogledaj koliko su slavne face više od svojih partnerica.