Ne možemo vjerovati! Slavne zvijezde koje će ove godine napuniti 50

Osoba kojoj nikada ne bismo dali 50 godina definitivno je američki izvođač Pharrell Williams, no on će 5. travnja napuniti 50 godina. Jedan je od najslavnijih i najplodnijih producenata u modernoj glazbi, a svoju je karijeru započeo kao reper i producent u hip-hop grupi The Neptunes. Najpoznatiji je po svojim hitovima kao što su "Happy" i "Just a Cloud Away", a jedna od najnovijih vijesti je da je postao novi kreativni direktor muške linije Louisa Vuittona.