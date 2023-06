Mlad, bogat i moćan - čini se da Ferit (Can Yaman) ima sve. No, ne i ljubav. Vjeru u nju potpuno je izgubio pa živi potpuno posvećen izvrsnim poslovnim pothvatima, motiviran odličnim rezultatima.

Nazli (Özge Gürel) je prelijepa i svestrana studentica gastronomije koja uz studij radi kako bi financijski potpomogla svoju obitelj. Na život Nazli gleda s vedrije strane, no sve će se u njezinom svijetu dramatično promijeniti kada prihvati ponudu da svakog dana kuha večeru za zgodnog i samozatajnog bogataša Ferita. Ćudljivi Ferit uspješan je i discipliniran, no teško zadržava osoblje u svom domu. Kada njegova šefica osoblja zaposli mladu Nazli, on niti ne sluti što će mu se uskoro dogoditi.

Romantičnu tursku uspješnicu iz 2017. godine gledatelji će moći pratiti tijekom ljeta, a u njoj će gledati glasovita glumačka imena iz turske tvornice snova. U glavnoj ulozi je Can Yaman, jedan od najpoznatijih turskih glumaca u svijetu. Nesuđeni pravnik prvu je ulogu dobio nakon što je na audiciju otišao na nagovor prijatelja, a ostalo je postalo povijest. Upravo je serija 'Pun mjesec' serija koja ga je proslavila, do hit serije pet godina je manje uspješno pohodio audicije. No, otkako je dobio ulogu Ferita, Cana obožava publika širom svijeta. Zgodnom glumcu mediji tepaju i da je turski Apolon, dobitnik je više priznanja za svoj rad te aktivan humanitarac.

Uz Cana Yamana, u glavnoj ulozi u 'Punom mjesecu' nalazi se sjajna Özge Gürel. Glumica je ostvarila je zapaženu karijeru u svijetu turske televizije i postala jedna od najomiljenijih u svojoj generaciji. Talentirana Özge svoju je karijeru gradila polako i promišljeno, a nakon sporedne uloge u povijesnom spektaklu 'Sulejman Veličanstveni', dobila je niz uloga u turskim dramskim serijama koje su je dovele do statusa jedne od najuspješnijih tamošnjih zvijezda. Vrijedna i uporna Özge poprilično je popularna i na društvenim mrežama, a s kolegom Canom Yamanom ima jaku kemiju na ekranu.

Zanimljivo je, naime, da serija 'Pun mjesec' nije jedini projekt u kojem ovo dvoje glumi ljubavni par. U seriji 'Gospodin pogrešni' par je, tri godine nakon 'Punog mjeseca' i ponovno publiku poveo u magični, romantični svijet kojeg tako sjajno prenose na gledatelje.

Može li se sudbini pobjeći? Pobjeđuje li prava ljubav sve zapreke? Prolazi li ljubav zaista kroz želudac? Odgovore na ova pitanja gledatelji će doznati od 19. lipnja u 21.15 sati u novoj turskoj dramskoj seriji 'Pun mjesec' - samo na RTL-u!