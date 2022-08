Oni su muški 'The Body' : Koji slavni frajeri imaju tijelo iz snova?

Ovaj havajski zavodnik od 42 godine zavodi žene diljem svijeta od kasnih 1990-ih pa sve do danas. Otkad se pojavio u seriji "Baywatch" pa sve do "Aquamana", Jason je oduvijek imao prepoznatljiv mišićavi, savršeno definirani look seksi frajera s plaže. Kao dijete je želio biti biolog koji će se baviti istraživanjem mora i morskih životinja, no upravo zahvaljujući njegovom seksi izgledu uočili su ga casting agenti te ga odveli u Hollywood. Definitivno nam nije žao da je tako ispalo, jer bi inače ovo savršeno oblikovano muško tijelo ostalo skriveno ostatku svijeta.