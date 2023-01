Najpoželjniji hrvatski neženje nove generacije za kojima luduju žene diljem regije

Nakon završetka Svjetskog prvenstva u Katru 2022., sve više djevojaka i žena poludjelo je za mladim Joškom Gvardiolom. Iako mu je tek 21 godina, na dočeku Vatrenih dočekale su ga brojne ponude za brak i za izlaske, no on je i dalje solo i zasluženo drži titulu najpoželjnijeg hrvatskog neženje novije generacije. No, on nije jedini koji je mlad, zgodan i uspješan u onome što radi, a da pritom još uvijek nije uplovio u bračne vode.

Sve je više Hrvata koji se sve kasnije žene, a među njima i onih slavnih za koje zna cijela regija, a koji su, čim su se pojavili u javnosti, osvojili srca svih žena. Bili oni nogometaši, pjevači ili glumci, jedno im je zajedničko - još uvijek nisu oženjeni, no ako je suditi po njihovom izgledu i uspjehu, samo je pitanje vremena kada će i njih netko osvojiti. Joško Gvardiol samo je jedan od njih, a u nastavku smo izdvojile još neke najpoželjnije neženje u Hrvatskoj za kojima iz dana u dan luduje sve više žena.