Je li i tvoja među njima? Ovo su najpopularnije pjesme za prvi ples u Hrvatskoj

Prvi ples na dan vjenčanja svakih mladenaca romantičan je, osoban i nezaboravan. Upravo je zato jedan od najvažnijih zadataka pronaći savršenu pjesmu za obilježavanje te posebne prigode. Kod nekih parova to je vrlo jednostavno jer imaju "onu svoju" pjesmu od početka veze, no za neke to može biti težak zadatak. Klasična ili moderna, spora ili brza, strana ili domaća? Sa svim ljubavnim pjesmama koje postoje, mogućnosti su praktički beskrajne.

Ipak, postoje neke pjesme za prvi ples koje su popularnije od drugih, pa je tako portal Abeceda vjenčanja sastavio popis najpopularnijih i najljepših domaćih pjesama za prvi ples, prema prijedlozima bivših i budućih mladenaca.

Na popisu su neki klasici, ali i neke malo novije pjesme, a svima je zajedničko jedno - mladenci ih očito jako vole i vrlo su romantične. Mi smo u nastavku izdvojile top 15 - je li i tvoja među njima?