Najmlađi djedovi i bake Hollywooda: Tko se počeo igrati s unucima već u 30-ima?

Apsolutni rekorderi

Često pišemo o celebrity damama koje su postale majke iznad 40-e ili su se pak odlučile ne imati djecu, no nikada se nismo pozabavili celebovima koji su unuke dobili u iznimno ranoj dobi. Naime, kada govorimo o dobivanju unuka i bakama i djedovima, uvijek nam prvo na pamet pada starija životna dob, priče za laku noć i sijeda kosa ili brada, no postoje i one slavne osobe koje su svoju prvu unučad dočekale u 30-ima i 40-ima! Ti moderni, mlađahni djedovi i bake danas su tema naše galerije, a sve o njima možeš pronaći u nastavku.