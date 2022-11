Bogatstvo od malih nogu: Ovo su najbogatija djeca slavnih faca

Iz dana u dan slušamo priče o slavnima koji žive život, rade, putuju i, čini se, uživaju. A da ne spominjemo da slavni zarađuju i velike svote novaca, bilo da se radi o glumcima, pjevačima, nogometašima ili reality zvijezdama, što im omogućuje da si priušte sve ono što žele, ali i više od toga. A sve će to, prije ili kasnije, ostaviti svojoj djeci, pa smo odlučile pogledati koji su to najbogatiji klinci slavnih.

Od Hollywooda do Kensingtona, ova djeca imaju pristup novcu o kakvom velika većina nas može samo sanjati, i to upravo zahvaljujući slavi svojih roditelja, a već su od najranije dobi imali više novaca na računu nego što jedna prosječna osoba zaradi za cijeloga života. Od djece holivudske kraljevske obitelji Kardashian, do stvarne kraljevske obitelji i djece Kate Middleton i princa Williama, ovo su najbogatija djeca slavnih.