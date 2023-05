Najveći skandali i mračne priče zlatnog doba Hollywooda

Hollywood je mjesto iz kojeg već desetljećima izlaze najljepši filmovi i najveće svjetske zvijezde. No to je mjesto iz kojeg dolaze i najveći svjetski tračevi i skandali. Prevare, nesretne ljubavi, teška djetinjstva, loši poslovni rezultati, droge, alkohol, problemi sa slavom - sve su to uzroci mnogih skandala.

No iako nam se čini da živimo u vremenu kada svaki dan izađe neki novi skandal ipak je vrijeme zlatnog Hollywooda bilo puno mračnije i skandaloznije. Tada su studiji u potpunosti kontrolirati živote glumaca i čak ih drogirali kako bi sve bilo pod njihovom kontrolom, a bilo je različitih priča i skandala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Tragedija Peg Entwistle

Već desetljećima je znak Hollywood jedna od najpoznatijih znamenitosti u Americi i veže se općenito uz cijelu američku kulturu. No ovaj znak iznad Hollywooda 1932. bio je mjesto tragičnog događaja u koji je bila uključena britanska glumica Peg Entwistle. Peg je s ocem odlučila započeti novi život u Americi te su se 1912. preselili u New York. O njezinoj majci se nije puno znalo, jedino da se su se njezini roditelji razveli kada je imala dvije godine. U SAD-u se njezin otac ponovno oženio i obitelj je dobila još dva dječaka. No nakon toga su se dogodile velike tragedije, maćeha je preminula, a otac je poginuo u automobilskoj nesreći. Peg je imala samo 14 godina i ostala je sama s braćom te se za njih počeo brinuti stric. Unatoč tolikom gubitku u ranoj mladosti, Peg je odlučila postati glumica. Uspjela je dobiti stalni angažman na Broadwayju između 1926. i 1931., ali jako joj je smetala mala plaća i osim toga je željela ostvariti karijeru u Hollywoodu. Uspjela je dobiti ugovor za jedan film i snimila je manju ulogu, ali joj nisu obnovili ugovor. Slomljena i usamljena, Peg nije mogla nastaviti. Dana 16. rujna 1932. prošetala je do južne strane Mount Leeja, popela se na brdo, a onda na slovo "H" u natpisu Hollywood. Zatim je skočila s vrha znaka i pala u provaliju. Pronašao ju je planinar, a ostavila je i oproštajnu poruku. "Bojim se da sam kukavica i žao mi je zbog svega. Izbjegla bih puno boli da sam ovo napravila ranije." Od tada, mnogi ljudi tvrde da su vidjeli mladu ženu kako hoda po planini, a neki vjeruju da se radi o duhu Peg Entwistle.

Lana Turner

Fatalna plavuša Lana Turner bila je jedna od najvećih holivudskih zvijezda 1940-ih. Glumila je velikim filmovima kao što su "Dr. Jekyll i gospodin Hyde", "Poštar uvijek zvoni dvaput" i "Tri mušketira", a njezin uspjeh je trajao desetljećima. No 1958. bila je uključena u ubojstvo što se smatra jednim od najvećih skandala u povijesti Hollywooda. Lana je bila u vezi s Johnnyjem Stompanatom, a on je čovjek velikog gangstera Mickeyja Cohena. Njihova veza bila je puna svađa i nasilja, a tako je 4. travnja 1958. izboden kuhinjskim nožem u Laninoj kući na Beverly Hillsu. No što se točno dogodilo nikada nije postalo potpuno jasno. Službeno ga je ubila Lanina kći, četrnaestogodišnja Cheryl Crane. Cheryl je načula bijesnu svađu između Lane i Johnnyja i odjurila u spavaću sobu s kuhinjskim nožem, želeći obraniti svoju majku. U tom je trenutku Johnny slučajno naletio na nož i iskrvario na smrt. No nisu svi vjerovali ovoj priči, neki vjeruju da je Lana izbola Johnnyja dok je spavao u krevetu jer bi to moglo objasniti zašto je posteljina bila uklonjena kada je policija stigla. Ubojstvo je službeno bila samoobrana, a Cheryl je izbjegla kaznu. Što se tiče Lane i njezine karijere, nesretni događaj je pozitivno utjecao na njezinu karijeru jer su željeli vidjeti njezin novi film, a karijera je trajala još desetljećima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Mario Lanza

Mario Lanza bio je američki pjevač i glumac koji je postao popularn krajem 1940-ih. Rođen je kao Alfred Arnold Cocozza u Philadelphiji, u obitelji talijanskih emigranata, a u dobi od 15 godina se počeo školovati za opernog pjevača. Njegov jedini cilj je bio da postane veliki operni pjevač poput Enirca Carusa. Sigurno je da je imao veliki talent i snažan glas, a u ljeto 1942. imao je svoj operni debi u "The Merry Wives of Windsor". Nakon još nekoliko godina scenskih nastupa, MGM je Mariu ponudio ugovor za film koji je prihvatio. No njegov život bio je daleko od sjaja jer se sam uništavao. Opijao se, previše jeo i koristio lijekove. Nakon što bi nagomilao kilograme, Mario bi krenuo na brzu dijetu kako bi smršavio. Osim što su uzrokovale visoki krvni tlak, te loše navike negativno su utjecale na Mariovu karijeru. Često je kasnio na set, pijan i nespreman za suradnju. Do kraja 1950-ih Mariovo zdravlje je bilo ozbiljno narušeno , a 7. listopada 1959. dogodilo se neizbježno, umro je zbog kobne plućne embolije. Shrvana tugom, Mariova supruga umrla je od predoziranja samo pet mjeseci kasnije.

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe jedna je najvećih ikona svih vremena, ali i najtužnija holivudska priča. Norma Jeane Mortenson, kasnije Marilyn Monroe, dolazila je iz obitelji u kojoj su se mama i baka borile s depresijom. Marilyn je zbog toga tijekom djetinjstva bila prisiljena seliti između udomiteljskih obitelji i sirotišta. Njezin život se dramatično mijenja kada ju je primijetio fotograf dok je radila u tvornici streljiva. Počela je raditi kao model, a onda ju je primijetio i Hollywood. Norma Jean postala je platinasta ljepotica Marilyn Monroe. Tijekom 1950-ih glumila je u mnogim velikim filmovima, uključujući "Muškarci više vole plavuše", "Kako se udati za milijunaša" i "Sedam godina vjernosti" i dalje. No iza sjajnih filmova Marilyn se borila s tjeskobom, nesanicom i kroničnim umorom. Pokušala je umanjiti svoje probleme različitim tabletama i stimulansima, ali problemi su samo pogoršavali i postala je ovisnica. Cijeloj situaciju samo su pogoršali neuspješni brakovi. U braku s Joeom DiMaggiom, slavnim igračem bejzbola, doživjela je fizičko i psihičko zlostavljanje, a nakon samo devet mjeseci podnijela je zahtjev za razvod. Kasniji brak s dramatičarom Arthurom Millerom također je završio razvodom u siječnju 1961. godine.

No to je bio početak kraja za Marilyn jer je nastavila s konzumiranje alkohola i droga te je puno vremena provodila zaključana u spavaćoj sobi, slušajući glazbu i odbijajući jesti. Jedan dan je sve odvelo u smrt, 4. kolovoza 1962. godine ova legendarna glumica umrla od predoziranja tabletama u dobi od 36 godina. No mnogi su doveli u pitanje službenu verziju tvrdeći da je Marilyn slučajno ubijena zbog pogrešne komunikacije između liječnika i psihijatra, što je rezultiralo kobnom kombinacijom lijekova. I danas se vjeruje u različite teorije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Judy Garland

Judy Garland bila je dječja zvijezda koja je postala velika holivudska diva, ali je proživjela puno patnje i zlostavljanja od dječje dobi. Njezina majka forsirala je njezinu karijeru i djelovala joj lijekove. Kako bi postala uspješna glumica morala je kao dijete ići na satove, audicije i probe, a davala joj je i lijekove za povećanje energije. Nakon što je 1935. potpisala filmski ugovor s MGM-om, studio je nastavio kontrolirati Judyno raspoloženje drogama. Također je bila primorana biti na dijetama, a čak je nekoliko nekoliko producenata i redatelja pokušalo je zavesti mladu glumicu. No unatoč svom zlostavljanju koje se događalo iza kulisa, Judyin talent ostao je netaknut. Publika i kritičari obožavali su njezinu izvedbu u "Čarobnjaku iz Oza", a film se sada smatra jednom od najljepših svih vremena. Film je naravno otvorio puno mogućnosti za nju, ali i doveo njezino mentalno zdravlje u još lošije stanje. Osim što se borila s napadima depresije, Judy se također borila s tjeskobom, nesanicom, glavoboljama i iscrpljenošću. S njom je bilo sve teže raditi i MGM ju je otpustio. Vratila se opet na veliko platno 1954. s filmom "Zvijezda je rođena", ali i dalje je imala veliki problem s drogom. Tijekom produkcije filma često je bila pijana. Imala je čak i tajne pretince unutar svojih haljina u koje je spremala boce votke. Kako je vrijeme prolazilo, Judyin život je izmicao kontroli. Njezini su se odnosi s prijateljima i obitelji raspali, a njezina je financijska situacija također bila loša zbog pretjerane ovisnosti o drogama i alkoholu. Judyin život okončan je 22. lipnja 1969. kada se predozirala tabletama u kupaonici hotelske sebe u Londonu.