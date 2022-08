Možeš li vjerovati? Ovi seksi frajeri Hollywooda imali su plastične operacije

Ryan Gosling je još jedno ženama omiljeno holivudsko lice na ovoj listi, a iako se to na prvi pogled nikada ne bi reklo - i on je otišao na estetsku operaciju. Naime, Ryan je karijeru započeo još kao klinac u slavnom TV showu "The Mickey Mouse Club", a tada je imao malo veći nos no što ima sada. Zapravo, dosta je dugo glumio s nosem koji je imao neravnu grbicu na lijevoj strani, pa ga tako s njom možemo vidjeti i u slavnoj ljubavnoj drami "Bilježnica". Nakon što je stekao svjetsku slavu te postao seks simbol ere, Ryan je odlučio korigirati svoj izgled te je tako operacijom nosa maknuo svoju grbicu s lijeve nosnice i dobio savršeno pravilan grčki profil nosa. Danas Ryan ima 41 godinu te ga se već više od desetljeća smatra jednim od najzgodnijih frajera svijeta, a to nas s obzirom na ovakve fotke nimalo ne čudi.