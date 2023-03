Možeš li vjerovati da su u rodu? Poznati braća i sestre koji si uopće ne sliče

Poznati glumci Beanie Feldstein i Jonah Hill uopće si ne sliče, no zapravo su brat i sestra. Iako je on poznat kao Jonah Hill, njegovo ime je zapravo Jonah Hill Feldstein, a prezime dijeli sa svojom mlađom sestrom, glumicom Beanie Feldstein. Od boje očiju do boje kose, ovaj duo razlikuje se po mnogočemu.