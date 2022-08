Tužna obljetnica: 60 godina od smrti legendarne Marilyn Monroe

Bila je jedna od najvećih filmskih zvijezda pedesetih i ranih šezdesetih godina prošlog stoljeća čiji se život prerano ugasio. Marilyn Monroe krasila je titula seks simbola i jedne od najljepših žena, a i danas je ikona koje se prisjećamo s divljenjem.

Veliku je popularnost stekla zahvaljujući filmovima kao što su Muškarci više vole plavuše, Kako se udati za milijunaša, Princ i plesačica i Sedam godina vjernosti, a možda najveći popularnost donijela joj je uloga u filmu Neki to vole vruće, za koju je osvojila Zlatni globus za najbolju glumicu. No unatoč statusu ikone i sjajnoj karijeri, život ju nije mazio i bio je prepun tragedija.

Još kad je bila djevojčica, Marilyn Monroe koja je rođena 1. lipnja 1926. kao Norma Jeane Mortenson, lutala je od sirotišta do sirotišta. Monroeina majka Gladys nije bila spremna biti samohrana majka - borila se s plaćanjem računa, a imala je i probleme s mentalnim zdravljem, pa je svoju kćer dala u udomiteljsku obitelj, u kojoj je Monroe provela rano djetinjstvo. Kada je Monroe navršila sedam godina, ponovno je počela živjeti sa svojom majkom, kojoj je godinu dana kasnije dijagnosticirana shizofrenija, a Monroe je svoj život nastavila u drugim udomiteljskim obiteljima, a zatim i u sirotištu.

Kako više ne bi morala živjeti u sirotištu, sa samo 16 godina udala se za svog prvog supruga Jamesa Doughertyja, a napustila je i srednju školu te postala kućanica. Dok joj je muž služio u transportnoj mornarici tijekom Drugog svjetskog rata, Monroe je radila u tvornici, gdje ju je primijetio fotograf i ponudio posao modela. Tada je skratila kosu, izravnala je i obojila u zlatno plavu te je postala uspješan model, a uskoro je krenula i njezina glumačka karijera, te je 23. veljače 1956. svoje ime službeno promijenila u Marilyn Monroe.

No baš kada je počelo snimanje filma Noćni sudar, u kojemu je Marilyn igrala ulogu, u javnost su izašle njezine potpuno gole fotografije koje bi joj uništile ugled, no ona je o njima iskreno progovorila i našalila se na svoj račun. Tada je postala zvijezda.

Uskoro je upoznala i Joea Dimaggia, s kojim je počela hodati, a odigrala je fantastičnu ulogu i u filmu Muškarci više vole plavuše, u kojem pjeva legendarnu pjesmu Diamonds Are A Girl's Best Friend. Već je tu bilo vidljivo da filmski studio želi da se Marilyn pojavljuje u ulogama "glupih plavuša", što je ona mrzila mrzila jer je u stvarnosti bila izuzetno inteligentna. Imala je IQ 168, a većinu slobodnog vremena provodila je čitajući. Ali Marilyn je znala da će, kako bi postala zvijezda, morati napraviti što se od nje traži, iako je sve što je željela bilo da glumi u ozbiljnijim filmovima. Čak je i redatelj Joshua Logan u svojoj autobiografiji napisao: "Shvatio sam kako je Marilyn jedan od najvećih talenata svih vremena… Iznenadilo me kako je bila mnogo bistrija osoba nego što sam zamišljao, a mislim da sam tada prvi put shvatio kako inteligencija i oštroumnost nemaju nikakve veze s obrazovanjem".

Zatim se 1954. godine udala za DiMaggia, no taj je brak trajao svega osam mjeseci, nakon čega je ostala shrvana. Preselila je u New York, gdje se sprijateljila s Leejem Strasbergom i njegovom obitelji, od kojeg je naučila mnogo toga o glumi, a ta je znanja uskoro trebala primijeniti na snimanju novog filma Autobusna stanica. No zbog te se uloge morala suočiti sa svojim dugo potiskivanim traumama, što je na nju ostavilo ogromne psihičke posljedice i sve je više postala ovisna o tabletama za smirenje. Uskoro se udala za Arthura Millera, no njihov je brak od početka bio nesretan - imala je osjećaj da je se srami, a doživjela je i nekoliko spontanih pobačaja.

Uslijedila je njezina uloga života, i to u filmu Neki to vole vruće, no već su tada svi njezini problemi počeli uzimati danak - nije mogla pamtiti tekst, kasnila je na snimanja i postala je ovisna o tabletama za spavanje i smirenje. Uskoro je pala u depresiju i potražila je pomoć te je 1961. hospitalizirana. Iz ustanove ju je izvukao DiMaggio, no ona je ubrzo započela tajnu aferu s predsjednikom Johnom F. Kennedyjem.

Nedugo nakon toga, 5. kolovoza 1962. u njezinoj kući u Brentwoodu u Kaliforniji otkriveno je beživotno tijelo Marilyn Monroe, a tada je imala samo 36 godina. Iako je mrtvozornik rekao da je Monroe "vjerojatno" počinila samoubojstvo predoziranjem, neki su detalji natjerali ljude da se pitaju je li zvijezda doživjela mračniju sudbinu. Tehničari su testirali samo toksikologiju Monroine jetre, a kada je zamjenik mrtvozornika pokušao dobiti druge njezine organe za obdukciju, rečeno mu je da su uništeni. Čudni detalji poput ovog postali su dio mnogih teorija zavjere oko prerane smrti zvijezde.

Njezin je sprovod organizirao DiMaggio za mali broj bliskih prijatelja, a poznato je i da je on dvadeset godina nakon njezine smrti tri puta tjedno slao ruže u njezinu kriptu. Nadživio ju je 36 godina, ali za sve to vrijeme više se nikada nije oženio, a njegove posljednje riječi bile su: "Napokon ću vidjeti Marilyn".