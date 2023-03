Manuela članu produkcije ispričala sve:' Pun mi je kufer'

Tako je bilo i sada kada je Manuelu na setu posjetila njezina prijateljica Mirela. Ispitivala je Tihomira o njihovim razlikama, a on joj se oko toga otvorio. "Ona cijeli vrijeme govori kako je došla ovdje odmarati, a ja nisam takav. Bit ovoga showa je pronaći partnera", rekao je i dodao: "Kada je teško, ona se miče. To su dva različita svijeta". Njezina se prijateljica s time nije složila. Rekla je kako Manuela nije tip osobe koji odustaje, a Tihomir smatra kako im je to temeljna razlika zbog čega nastaju brojne nesuglasice.

"Pun mi je kufer. Baš onako trpim totalno. I onda sve što više saznajem o njemu, još me više nervira jer je totalna suprotnost od prijatelja kakav ti treba. Treba biti lojalan, timski igrač, a on to ništa nije. On je samo on, jedinka, i govori da nije imao vremena za prijatelje jer ima obitelj...", ljuto je govorila Manuela članu produkcije dok je Tihomir sjedio na kavi s njezinom prijateljicom i razgovara. Sada kada ih je posjetila nije više toliko entuzijastična oko njihove veze. Na vjenčanju je čak pomislila da bi se Manuela mogla skrasiti, ali sada je sve više izgledno da do toga neće doći.