Let 3 opet napravio show: Njihovi outfiti nisu prošli nezapaženo u Liverpoolu

Let 3 u utorak će na velebnoj pozornici Eurosonga u Liverpoolu pokušati izboriti mjesto u finalu mnogima omiljenog glazbenog natjecanja. U nedjelju je Eurosong i službeno otvoren, a natjecatelji iz 37 zemalja koje se natječu na najvećem europskom glazbenom spektaklu prošetali su tirkiznim tepihom ispred dvorane St. George. Među njima, naravno, bili su i naši predstavnici Let 3. Dečki su opet oduševili svojim modnim odabirom. Naime, čizme na visoke potpetice, custom made ogrtači na kojima je ispisano ŠČ. Dečki su pred novinarima 'skinuli' ogrtače ispod koji su nosili potkošulje i baletne haljinice. Sudeći po društvenim mrežama za njihov izgled zadužen je domaći dizajner Juraj Zigman. Prlja je otkrio kako su svojim outfitom željeli odati počast Hrvatskoj, ali i EU i Ukrajni te da zato on nosi plavo žuti ogrtač s ispisanim ŠČ.