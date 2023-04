Kakav neugodnjak! Celebrity trenuci koje bismo najradije zaboravili

'Zemljo, otvori se'

Nema te osobe koja se u svom životu barem jednom nije našla u nekoj neugodnoj situaciji i pomislila - 'Zemljo, otvori se'! Kada se nama to dogodi, velike su šanse da će svi koji su u tom trenutku bili oko nas to vrlo brzo zaboraviti, no kada se to dogodi slavnim osobama, taj trenutak ostaje zabilježen za sva vremena, jer kamere su tu da ovjekovječe to neugodno iskustvo. Ne postoji celebrity koji barem jednom nije pao na pozornici, spotaknuo se na crvenom tepihu ili napravio nešto treće zbog čega je ostao upamćen, a danas se prisjećamo najneugodnijih celebrity trenutaka koje nikada nećemo zaboraviti.